Латвийка не выдержала издевательств властей: жрите, шакалы, чтоб вас разорвало!

Для Латвии европейские перспективы и мечты о лучшем будущем по сей день продолжают оставаться благими целями на бумаге. Очередным доказательством послужил опубликованный на днях пост латвийки Анды Кристкалне в Facebook. Женщина не выдержала издевательств властей, выплачивающих нищенское семейное пособие.



Анда Кристкалне возмущена тем, что депутаты Сейма получают огромные зарплаты, а простые люди не знают, как свести концы с концами:



«Проклятое правительство – стая шакалов! Я готова отдать вам, ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВОРАМ, свое семейное пособие в размере 11,38, так как ребенку на него ничего невозможно купить. Дорогие мои, Сейм издевается над детьми, врачами, пенсионерами, в общем над всеми жителями Латвии. Я, будучи гражданкой Латвии, наслышана о том, что в других странах, таких как Эстония, Литва, Польша, Германия, Швеция и др. обстоятельства жизни намного лучше, включая налоги, детские пособия, дороги не так разрушены, как у нас в Латвии. В Латвии на минималку не выжить.



Что это за дела, депутаты Сейма? Все ликвидировали, урезали и обворовали, раскормленные жировые мешки, вам все еще мало, депутаты. Лучше бы Рейзниеце-Озола купила бы себе шахматную доску (кто знает, как она играет, может был бы больший толк). Все разворовали, понастроили себе шикарные виллы. Может быть какому-то сидящему на диете депутату не хватает черной икры и лососины. У депутатов Сейма маленькие зарплаты, но эти хамы получают 1500 евро.



Честно говоря они едят не только икорочку, но еще издеваются над нашими детьми. Что это 11.38 евро. На эти деньги ребенок не может выжить здоровым ни в месяц, не в выходные, никак. Кто-нибудь помогает покупать учебные принадлежности, детскую одежду?! Тьфу…Но мне, как супермаме надо все сделать за эти 11.38 евро…НУ ЖРИТЕ, ШАКАЛЫ, ЖРИТЕ И ЧТОБЫ ВАС РАЗОРВАЛО ОТ ЭТИХ УКРАДЕННЫХ У ЛАТВИЙСКОГО НАРОДА ДЕНЕГ!!! СТЫД И ПОЗОР ДЕПУТАТАМ СЕЙМА!!».



На гневное возмущение женщины откликнулись пользователи соцсетей и в Латвии, и за рубежом. Один их них написал, что содержит неработающую жену и двух малолетних детей, получая от государства детское пособие в размере 190 евро на каждого ребенка и социальное пособие в 490 евро. Да, тут есть с чем сравнить. Латвийские власти себя не жалеют, думая о народе.



Ему вторит пользователь, судя по всему, из Латвии: «До чего правительство довело людей. Про них ничего хорошего невозможно сказать. Они такие умники, что за 25 лет не достигли ничего. В связи с чем многие уехали отсюда. А многие из тех, кто остался — в отчаянии».



Но, пожалуй, самое интересное замечание – это упоминание о необходимости организовать майдан в Латвии. По мнению одного из пользователей соцсетей, только «восстание против государства» способно кардинально изменить ситуацию, повернуть власть лицом к народу. Отчаяние Анды Кристкалне сорвало завесу мнимого благополучия в этой стране.