На Запорожской АЭС отключили второй блок, в условиях ЧП в энергетике на Украине

Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети в соответствии с графиком по балансовому ограничению

Идет перевод реакторной установки в состояние «горячий останов», сообщили в украинском «Энергоатоме».

«По состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт», — говорится в сообщении.

Как сообщили в «Энергоатоме», радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Украинское правительство ввело режим чрезвычайного положения в энергетике 15 февраля из-за блокады сообщения с Донбассом.

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Василий Цушко предупредил Евросоюз об опасности возникновения ядерной катастрофы в Европе из-за ситуации в стране. Выступая на слушаниях в Европарламенте на тему «Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?» Цушко заявил, что страна может превратиться в Сомали, но с 15 действующими атомными реакторами.

«Украина имеет на своей территории 15 действующих атомных реакторов. Уважаемые европейцы, мы соседи и мы угроза для вас в том числе, потому что, когда в 200 метрах от моей квартиры в городе Киеве год назад, в девять часов вечера, из гранатомета стреляют по магазину… Слава Богу, что никто не пострадал. Такого оружия на Украине гуляет много, а атомные реакторы у нас не имеют супер-защиты. И это угроза для всех», — рассказал он.

По словам Цушко, мир на Украине «сегодня, прежде всего, в интересах украинцев и в интересах европейцев».