Найден пилот сирийского истребителя сбитого на юге Турции

Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося на юге Турции недалеко от сирийской границы, сообщает газета Daily Sabah.

По данным газеты, пилот ранен.

По информации телеканала Haberturk, сирийский пилот управлял истребителем в одиночку. Как сообщили телеканалу источники, мужчина находился в 500 метрах от места падения самолета в "истощенном состоянии".

Турецкий телеканал NTV сообщил, что пилот был доставлен в жандармерию, а затем госпитализирован.

Ранее члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. По информации СМИ, пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что сирийский самолет потерпел крушение в провинции Хатай.