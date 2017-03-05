Натовские захватчики перебрасывают войска в Эстонию

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Натовские захватчики перебрасывают войска в Эстонию

НАТО начинает переброску войск в Эстонию. В ближайшие недели в прибалтийскую республику будет отправлено 1200 солдат, сотни единиц тяжелой техники и стрелкового оружия. Костяк батальона составят 800 британских военнослужащих. Кроме них, в новую часть войдут французские и датские мотострелки.

Все они уже в мае примут участие в крупных учениях НАТО в Прибалтике. Летом прошлого года альянс решил увеличить свой контингент у российской границы. Кроме Эстонии, НАТО увеличит свои военные группировки в Латвии и Литве.

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