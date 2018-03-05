Ольгу Бузову обвинили в использовании нацистского приветствия

Новое опубликованное певицей фото возмутило подписчиков. Некоторым особенно дотошным зрителям показалось, что рука девушки изображает неприемлемый знак.

Ольга Бузова, в соответствии со своим новым статусом эстрадной звезды, отправилась в масштабное гастрольное турне по России. География тура весьма обширна, так что девушку сможет увидеть практически вся страна, а у нее самой появится множество поводов пополнить Инстаграм свежими кадрами. Один из таких снимков вызвал бурю негодования в комментариях. «Я здесь впервые, Петропавловск-Камчатский, как же у Вас красиво!!! Захватывает дух…», — поделилась певица впечатлениями в подписи под фотографией, на которой она стоит под надписью «Здесь начинается Россия», вскинув руку в достаточно неоднозначном жесте.

Многие подписчики, не разобравшись в ситуации, поспешили обвинить девушку в использовании нацистской символики, сравнив вскинутую руку с так называемой «зигой». Множество оскорбительных комментариев последовало, но нашлись и те, кто обратил внимание на то, что ничего общего с запрещенным жестом на опубликованной фотографии не наблюдается. Достаточно посмотреть немного внимательнее и становится ясно, что мизинец и безымянный палец сложены, а большой палец отведен в сторону, то есть ладонь сложена в форме буквы «L». Подобный жест вообще характерен для Ольги, его нередко можно встретить на снимках с ней.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян в интервью порталу Dni.ru обратил внимание, что отсутствие понимания уместности тех или иных действий не снимает с Ольги Бузовой ответственности за них. «Ольга Бузова часто из-за своей неосведомленности делает такие действия и предпринимает такие шаги, которые в итоге превращаются в скандалы. Вот и с этим жестом такая же история. Неужели она не понимает, с чем ассоциируется в подобном виде вскинутая рука? А если не понимает, то очень жаль», — резюмировал Манукян.

Я здесь впервые 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Петропавловск-Камчатский, как же у Вас красиво!!!❤️захватывает дух... Жду сегодня всех своих людей в 20:00 в Роллердроме на моём большом сольном концерте #подзвукипоцелуев 🎤 #погородам #концерты #ольгабузова Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 3, 2018 в 5:01 PST

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