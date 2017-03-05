Опекунство в России превратили в бизнес

Согласно предложению Национального родительского комитета и члена комитета Госдумы по социальной политике Сергея Вострецова, опекуны смогут получать выплаты не более чем за трёх подопечных. По мнению авторов инициативы, забота о ребёнке не должна превращаться в прибыльный бизнес. Об этом RT рассказала глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Предложение обсудят на круглом столе в Госдуме в конце марта. В нём примут участие члены профильных комитетов Федерального собрания, общественные организации, представители родительского сообщества и органов опеки.

Государственные выплаты опекунам могут ограничить: их предлагают выделять не более чем за трёх взятых под опеку детей. С соответствующей инициативой выступили Национальный родительский комитет и депутат Госдумы Сергей Вострецов. Поправки к действующему законодательству обсудят на круглом столе в Государственной думе в конце марта. Об этом RT рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Недавно мне стало известно, что в одной российской семье появился 76-й ребенок. Вы представляете, какие должны быть условия, чтобы поднять такое количество детей? Чем в таком случае эта семья отличается от детского дома? Лично я сомневаюсь, что у двух родителей даже физически хватает времени и сил на каждого ребёнка, не говоря уже о душевных мощностях, — говорит Волынец. — Да, я и сама многодетная мама и родилась в многодетной семье, где старшие всегда помогают воспитывать младших, но во всём должен быть здравый смысл».

Волынец подчёркивает, что закон не должен иметь обратной силы и будет действовать только на новые случаи оформления опеки.

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Опекуны регулярно получают несколько видов выплат — пособие, равное 40% от зарплаты, а также вознаграждение, сумма которого может меняться в зависимости от региона. По словам председателя Национального родительского комитета, в Москве размер ежемесячного опекунского пособия за здорового ребёнка до 12 лет составляет 15 тыс. рублей в месяц, старше 12 лет — 20 тыс. рублей, а за имеющего инвалидность — 25 тыс. рублей. В регионах эта сумма зависит от возможностей местных бюджетов. Кроме того, опекунам полагаются трудовые и налоговые льготы. В их числе — неполный рабочий день или неделя, налоговый вычет НДФЛ и другие.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, соавтор инициативы, рассказал RT, что в некоторых случаях сумма ежемесячных выплат опекунам может доходить до сотен тысяч рублей в месяц.

«Опека сейчас превратилась в некий бизнес, и порой семьи, каждая из которых опекает по десять детей, получают около 700 тыс. рублей ежемесячных выплат, — говорит Вострецов. — Будем объективны, мы все понимаем, сколько может дать внимания ребёнку его мать. Делать это для 10—12 детей одновременно в нашем мире нереально. Государство должно платить не более чем за трёх опекаемых детей.

Если люди могут позволить себе опекать больше детей — это их право, но пусть они это делают за свой счёт».

Он отметил, что в семьях, в которых содержится чрезмерно много опекаемых детей, правоохранительные органы иногда фиксируют случаи педофилии, фактически узаконенного рабства или содержания родных детей на деньги, которые государство выделяет на опекаемых.

В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили RT, что «ведомство уделяет повышенное внимание развитию семейных форм устройства и не рассматривает подходы, направленные на уменьшение поддержки института приемных семей». Подобные инициативы в Минобрнауки пока не поступали.

Широкий общественный резонанс вызвала история супругов Дель. 13 января из семьи Светланы и Михаила Дель изъяли 10 детей после сообщения из детского сада о следах побоев на теле одного из подопечных. Позднее двоих детей вернули бабушке. Опеку над другими восемью детьми семья расторгла. Некоторые из них были ВИЧ-инфицированы и имели статус инвалидов. На их содержание семья получала от государства определённые выплаты. Всего в семье проживали 13 детей — восемь находящихся под опекой, четверо усыновлённых и один кровный.

Ранее СМИ сообщали, что из-за этого случая в Минобрнауки могут обсудить ограничение числа приёмных детей в семьях. Однако уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не поддерживает такую ​​инициативу.

Небюджетная мера?

Член комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова считает, что если инициативу одобрят, многие дети останутся в детских домах и интернатах, потому что опекуны не смогут позволить себе их содержание.

«Опекуны и приёмные родители сейчас и так тратят намного больше денег, чем им платит государство. И если их лишить государственной помощи, то увеличится число детей в детских домах — их будут меньше брать под опеку. Это, в свою очередь, увеличит госрасходы, так как содержание одного ребёнка под опекой в ​​семье стоит государству в несколько раз меньше, чем его содержание в детдоме», — заявила в интервью RT Зимова.

RT связался с 65-летней матерью 76 детей из Ростовской области Татьяной Сорокиной. Она рассказала, что обеспечивает детей в основном на свои средства.

«Государство может платить хоть за двух, хоть за одного. Лично я готова воспитывать безвозмездно, поскольку, если я беру под опеку детей, я знаю, что смогу их содержать. Шиковать они не будут, но на питание хватит. Кому важны именно дети, им будет всё равно, сколько государство будет платить. Но, конечно, бывают такие люди, которые берут детей исключительно ради денег. Такие случаи надо ограничивать», — считает Сорокина.

Она рассказала, что сейчас просит передать ей на воспитание трёх мальчиков из Иркутска, которые приходятся друг другу братьями.

«Мальчики уже второй год просятся в нашу семью. А наши органы опеки ни в какую не хотят разрешать их передачу. Мне не нужны никакие деньги, я безвозмездно готова их принять. А чиновники ссылаются на то, что другой регион, что, мол, зачем нам отчетность портить», — рассказала многодетная мать.

Случаи, подобные тому, что произошло в семье Дель, требуют особого внимания и расследования, считает Сорокина. В пример она привела своего ребёнка, у которого в детском саду обнаружили синяк и сначала подумали, что в этом виновата сама Татьяна Васильевна. Оказалось, что ребёнка перед выходными ударил другой детсадовец, а синяк появился только через некоторое время.

По словам Сорокиной, она заботится о своих детях даже тогда, когда те вырастают. Она помогает им с жильём и кредитами и «всё своё отдаёт детям».

Тяжело лишь в учении

Руководитель клуба «Азбука приёмной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра» Диана Машкова рассказала, что оформление опеки — несложный процесс. Для того чтобы оформить документы, нужно обратиться в поликлинику, сдать анализы и получить справки о состоянии здоровья. Также справку нужно взять на работе. Затем необходимо пройти собеседование, которое носит чисто формальный характер. Больше всего времени требуется, чтобы получить сертификат об окончании школы приёмных родителей (ШПР). Эти курсы длятся два месяца. 80% всех желающих стать опекунами хотят принимать детей от 0 до 5 лет, 1 и 2 группы здоровья.

«Тех, кто хочет помочь ребёнку-подростку или ребёнку-инвалиду, мало. В лучшем случае 20%. И то половина из них не дойдут до цели», — отмечает Машкова.

По её мнению, то, что некоторые семьи берут под опеку детей ради денег, — это недоработка органов опеки. Чиновники «не видят, что у людей мотивация совершенно извращённая, и она им ничего не принесёт».

Машкова полагает, что следовало бы ввести институт психологов, которые оценивали бы ресурсы семьи до принятия в неё ребёнка под опеку.