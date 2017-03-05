Пальмира: что оставили после себя американские наёмники, покинув древний город

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Пальмира: что оставили после себя американские наёмники, покинув древний город
 
Ключевая битва за Пальмиру происходила не в самом городе, а в окружающих его горах. Съёмочной группе RT удалось побывать на высоте, взятие которой имело стратегическое значение в ходе боя - там расположены ценные запасы нефти и газа. Вдали от города до сих пор виден дым от горящих месторождений, которые террористы подожгли, отступая. Вокруг разбросаны боеприпасы, на поле боя до сих пор лежат тела террористов – некоторым из убитых невозможно дать больше одиннадцати-двенадцати лет. Что оставили после себя боевики, покидая Пальмиру – в материале корреспондента RT Лиззи Филан.
 
 

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