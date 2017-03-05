Первый пошел: в Луганской области состав из 57 вагонов преодолел блокаду Донбасса

В Луганской области начал движение поезд, остановленный штабом блокады Донбасса больше месяца назад

25 января радикалы заблокировали поезд, следовавший до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем для ТЭС и ТЭЦ Украины.

«Сегодня, 4 марта, в 11:56 возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января посторонними лицами на перегоне Шипилово — Светланово», — сказано в сообщении «Укрзализныци».

С каждым днем на украинских ТЭС сокращаются запасы угля, поэтому необходимо в оперативном порядке искать поставщиков. Представители Мариупольского комбината «Азовсталь» предложили властям страны обратиться за энергоресурсами к российским партнерам. Глава правительства признал, что блокада толкает все предприятия страны к импорту топлива из РФ. Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик намерен внести на рассмотрение Кабинета министров распоряжение о запрете ввоза в страну угля антрацитовой группы из России.

«Пути были очищены от посторонних предметов. Все мероприятия по подготовке к отправке поезда проходили под контролем правоохранительных органов, которые и в дальнейшем будут контролировать его следование. В 12:26 поезд прибыл на станцию Светланово и продолжил следования до станции Нырково», — говорится в сообщении.

Во время осмотра участка под автомобильным мостом, который проходит над железной дорогой 42 км железнодорожного пути между станциями «Шепилов» — «Светланов», где находятся активисты блокады Донбасса, сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции обнаружили противопехотные осколочные мины, гранаты РГМ-5 и около двух килограммов тротила.