Полуграмотные церковники настырно лезут в главыне ВУЗы страны

15 октября 2012 г. председатель Отдела внешних церковных связей, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский Иларион принял участие в заседании Ученого совета Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». На повестке заседания рассматривался вопрос об открытии в НИЯУ МИФИ кафедры теологии. Владыка выступил перед членами Ученого совета с докладом, в котором обозначил, какой должна быть современная кафедра теологии в России, а также ответил на вопросы членов Совета.

Ученый совет единогласно утвердил открытие кафедры теологии в НИЯУ МИФИ и кандидатуру митрополита Волоколамского Илариона в качестве её заведующего. В заключительном слове ректор НИЯУ МИФИ профессор М.Н. Стриханов выразил надежду, что открытая в вузе кафедра может под руководством владыки Илариона стать ведущей в системе светского высшего образования в России.

Этому событию уже предшествовал опыт сотрудничества между Общецерковной аспирантурой и докторантурой им. свв. Кирилла и Мефодия и университетом. Так, с 30 января по 10 февраля 2012 г. по благословению митрополита Волоколамского Илариона ОЦАД совместно с Синодальной библейско-богословской комиссией при поддержке Фонда Джона Темплтона организовала курсы повышения квалификации для преподавателей апологетики и дисциплины «Концепции современного естествознания» духовных школ Русской Православной Церкви.

Существование кафедры теологии в светском вузе не всегда воспринималось однозначно, встречая различную критику, в т.ч. конструктивную. 6 февраля 2013 года митрополит Иларион на пресс-конференции, посвящённой постановлениям Архиерейского собора по проблемам теологических факультетов и кафедр, сообщил об открытии кафедры теологии в НИЯУ МИФИ, и сделал заявление относительно существующих проблем.

Важность диалога в сфере академического образования и религии обсуждалась на совещании «Теология в вузах: взаимодействие Церкви, государства и общества», состоявшемся 28 ноября 2012 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором помимо представителей Церкви приняли участие помощник Президента РФ А.А. Фурсенко, вице-президент Российской академии наук, президент Ассоциации классических университетов России, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, декан исторического факультета МГУ, председатель Совета по теологии Учебно-методического объединения по классическому университетскому образованию С.П. Карпов. «Теология в вузе — это не экзотическая образовательная дисциплина, не прихоть каких-то представителей Церкви, не попытка вторгнуться в чужое пространство, чтобы навязывать религиозное мировоззрение и чинить препятствия в преподавании традиционных научных дисциплин. Теология в вузах — это культурный императив для общества, которое долгое время было практически отчуждено от религии как особой сферы человеческого бытия», — сказал Святейший Патриарх...