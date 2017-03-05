Российский флот может отказаться от американских палубных покрытий

Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» закупит палубные покрытия американского производства Dex-O-Tex для фрегата «Адмирал Горшков», контракт на закупку был заключен еще в 2013 году. Однако за время с подписания контракта российские производители палубных покрытий достигли успехов в импортозамещении в своей отрасли.

Так, выйти на российский рынок готовится отечественная компания EpoxyMax. По словам Гендиректора предприятия, Филиппа Пузырева, в ассортимент компании входит большое число составов, производители готовы изготовить продукцию по критериям заказчика. При этом, стоимость отечественных эпоксидных составов будет ниже импортных. По словам Пузырева, второй проблемой для российских производителей пока является склонность потребителя к импортной продукции, давно присутствующей на рынке. В настоящее время компания EpoxyMax намерена открыть производство палубных смол и пройти сертификацию в морском регистре для выхода на полное производство.

Примерно в такой же ситуации находится еще одна компания, SL Group: палубные покрытия составляют часть ассортимента производственно-монтажной компании, но заказчиков в этой сфере узкой специализации у них не так много.

Разработкой палубных покрытий сейчас занимается еще одно российское предприятие, «ВДМ Пигмент». Компания специализируется на выпуске наливных полов и лакокрасочных материалов. Чтобы наладить новое производство, предприятию осталось провести сертификацию тестовых образцов. Производители заявляют, что могут выпускать продукцию, аналогичную американской – эпоксид, наполненный кварцевым песком, – при этом стоимость будет намного ниже.

Добавим, покрытие Dex-O-Tex обошлось России примерно в 65 евро за 1 квадратный метр, контракт на закупку был заключен в 2013 году.