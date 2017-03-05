Сирийская армия отбросила американских наемников более чем на 20 километров от Пальмиры

Отступая, те подожгли огромное месторождение газа. Пожар очень сильный. Рядом находится завод по переработке. За него, как и за само месторождение, ожесточенные бои шли еще в феврале.

В самой Пальмире — разминирование, первые восстановительные работы и разговоры о том, как освобождали город.

Сирийская армия наступала на Пальмиру сразу по трем направлениям. На подготовку операции ушло больше месяца. Разведка выяснила, где в обороне боевиков слабое место. Ударили там, где террористы ждали меньше всего.

«Боевики рассчитывали, что мы будем наступать с севера. Там у них защищены рубежи. Но мы их перехитрили и ударили с юга, со стороны пустыни. Они пытались сопротивляться, но скоро поняли, что это бесполезно», — рассказывает полевой командир сирийской армии Шейх Ахмад.

Операция по освобождению исторической части города заняла меньше суток. Когда террористы оставили древнюю цитадель — самую высокую точку Пальмиры, судьба города была решена.

«Мы одержали победу благодаря российской авиации. Ваши летчики очень точно наносили удары по позициям боевиков. Мы заняли все стратегические высоты вокруг, а потом подавили сопротивление групп, которые рассредоточились по городу», — говорит командир отряда "Партизаны пустыни" Шейх Сулейман.

Сирийские солдаты шли на Пальмиру с красными штурмовыми знаменами. Со следами от пуль и осколков они займут место в одном из городских музеев.

«Мы специально нарисовали звезду, серп и молот, чтобы они напоминали Знамя победы, с которым ваши солдаты штурмовали Рейхстаг в 45 году. И мы вручили эти знамена самым лучшим бойцам, и один из них погиб, водружая его на цитадель», — рассказывает полевой командир сирийской армии Сальмир Сулейман.

«Хотел бы отметить действия наших Воздушно-космических сил, которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы, действия подразделения сил специальных операций ВС РФ, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. И, конечно, нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения», — сказал командующий российской группировки войск в Сирии Андрей Картаполов.

По данным разведки, боевики завезли в Пальмиру тонны взрывчатки. Несколько исторических памятников они успели взорвать. Вот все, что осталось от арки, которая украшала сцену древнеримского амфитеатра. Террористы взорвали ее месяц назад, такая же участь ждала и сам амфитеатр. Лишь стремительное наступление сирийской армии сорвало планы боевиков.

Боевики заминировали в Пальмире большую часть исторических памятников, но взорвать не успели. Эту территорию еще не обследовали саперы, поэтому передвигаться здесь можно крайне осторожно — под ногами может оказаться либо мина, либо «растяжка».

Сейчас в амфитеатре многолюдно. Здесь работают журналисты ведущих сирийских каналов. Местные жители приезжают посмотреть на освобожденный от террористов древний город. В этих стенах сегодня звучала музыка — студенческий ансамбль приехал из Хомса, чтобы дать концерт в Пальмире.

«Мы здесь, чтобы показать, что жизнь продолжается. Мы очень рады, что Пальмира снова наша. Я помню, как выступал оркестр Гергиева. Это было незабываемо», — сказала Шазиля аль-Масри.

Сирийские войска отбросили террористов далеко от города, все стратегические высоты в этом районе — под контролем правительственных сил. В сирийском штабе говорят, что создан плацдарм для наступления на боевиков в восточной части провинции Хомс и в направлении города Дейр-эз-Зор, где уже несколько лет практически в полном окружении держит оборону гарнизон сирийской армии.