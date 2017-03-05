СУ-152 легендарный русский «Зверобой» – убийца немецких «Тигров» и «Пантер»

В истории советского оружия, которым вершилась победа над нацистами, нередко встречались экземпляры, внушающие врагу настоящий ужас. Каждому из видов оружия давали зловещее прозвище. Реактивную систему залпового огня БМ-13 «Катюша» по аналогии с огромным музыкальным инструментом называли «Орган Сталина», гаубицу Б-4 за разрушительную огневую мощь прозвали «Кувалдой Сталина». А за способность вскрывать корпуса и броню танков советскую СУ-152 окрестили «Зверобой».

152-мм ярости

Задолго до появления управляемых снарядов, бронебойных сверхмощных боеприпасов и всего того, чем стреляют современные танки, во весь рост обозначило себя противостояние снаряда и стали. Математика всей Второй мировой, где бы ни разворачивались сражения, была проста. Чьи орудия и снаряды лучше, тот и победил. Прочная лобовая броня немецких и советских танков подверглась основательной проверке на качество во время самого массового танкового сражения в истории - битвы на Курской дуге.

Наряду с основными танками для истребления бронетехники противника привлекались уникальные по меркам того времени самоходные артиллерийские установки СУ-152. Несмотря на то, что противотанковая артиллерия хорошо выполняла профильную работу, использование СУ-152 с огромным орудием и боеприпасами калибра 152-мм запомнилось гитлеровцам навсегда. Однако залогом эффективного применения СУ-152 из состава самоходного артиллерийского полка стала не только конструкция и боеприпасы, но и фактическая роль САУ на поле боя. Вопреки расхожему мнению, в атаку на переднем крае могучие самоходные орудия шли не так часто, как об этом заявляют. Главным предназначением СУ-152 было уничтожение противника с хорошо укрепленных, заранее подготовленных позиций.

Самоходки из состава 1529-го тяжелого самоходного артиллерийского полка применялись в качестве крупнокалиберной снайперской винтовки, а германская бронетехника и другой транспорт выступали в роли живых мишеней. Прозвище «Зверобой» за СУ-152 хоть и закрепилось задолго до первого боевого применения, но себя оправдало не один раз. Эксперты и историки бронетехники утверждают, что орудие МЛ-20С калибром 152-мм позволяло эффективно поражать бронетехнику противника на дальностях в 3,8-4 тысячи метров. И хотя для бронебойных снарядов СУ-152 заявленная дальность стрельбы на практике оказывалась максимальной, осколочные и осколочно-фугасные боеприпасы могли поражать цели на дальностях более 7 тысяч метров.

Пробоина, размером с танк

Несмотря на конструктивные особенности и некоторые недостатки в подвижности, СУ-152 напрочь выбивал всех существующих конкурентов из седла. Если изучить документацию на СУ-152, становится понятно, под какие задачи создавался челябинский гусеничный монстр. Взять хотя бы боекомплект. 20 снарядов массой под 50 килограммов каждый позволяли пробивать 123-мм брони любого с расстояния в километр. Все становится куда любопытнее, если потратить день-другой на изучение информации о действиях артиллерии и покопаться в архивах. Фотографии немецких танков с огромными пробоинами в корпусе могут впечатлить многих.

Есть сведения, что немецкие танки «Тигр» во время сражений на Курском направлении несколько раз «лишались головы» - 50-килограммовый снаряд срывал башню танка с корпуса. Не менее впечатляюще выглядят и другие снимки попаданий 152-мм боеприпасов по другим немецким танкам. Проломленные бронекорпуса, «свернутые» попаданием огромного снаряда башни и вырванные, словно после укуса огромной, свирепой собаки, куски железа - это то, с чем немецкие танкисты сталкивались после начала стрельбы СУ-152.

«Консервный нож»

Наследником САУ СУ-152 стала глубоко переработанная и значительно более продвинутая в техническом отношении САУ ИСУ-152. Последние помогали красноармейцам и «наводили шороху» везде, где это было необходимо. Весной 1945-го, на подступах к Берлину батарея САУ, вооруженных 152-мм орудиями, не только помогали пехоте продвигаться вглубь территории противника, но и отражали массированные контратаки. Историки, описывая один из таких боев, утверждают, что экипажи шести САУ, заняв позиции и замаскировавшись, отразили нападение 32 танков противника, уничтожив семь и серьезно повредив еще два.

Помимо серьезных проблем для немецкой бронетехники, 152-мм артиллерийские самоходки сослужили отличную службу продвигающимся по городским улицам пехотинцам. В мемуарах свидетелей тех событий и документах можно найти впечатления от зачистки зданий 152-мм ОФС. Если рассуждать практически, то пулеметный расчет, засевший где-нибудь в здании, огромный фугас «выносил» вместе с двумя этажами и лестничным пролетом. Хорошее бронирование, благодаря которому экипаж мог вывести САУ на дистанцию выстрела прямой наводкой, позволяло практически полностью исключить риск повреждения или уничтожения машины. За разрушительные способности у 152-мм самоходных артиллерийские установки собственным прозвищем наделили и немцы. «Консервный нож» или «Dosenöffner» за свою короткую, но яркую боевую судьбу повскрывал достаточно «Тигров» и «Пантер», оставив в памяти немецких промышленников и танкостроителей огромную брешь.