Тайны минкульта: как минкульт и «Дисней» скрывают информацию о содомите в «Красавице и Чудовище»

16 марта в российский прокат должен выйти фильм кинокомпании "Дисней" - "Красавица и чудовище". Возрастной рейтинг киноленты заявлен как 6+. Однако накануне выяснилось, что в фильме есть сцена с персонажем нетрадиционной сексуальной ориентации.



Режиссер фильма Билл Кондон даже не отрицает, что ЛеФу (персонаж, помощник главного антагониста) нетрадиционен. Более того, создатель фильма - сам открытый содомит.



Интересные подробности о фильме и корпорации "Дисней" Царьград уже публиковал ранее. На этот раз нам удалось получить комментарии в Министерстве культуры, компании "Дисней" и у эксперта-кинокритика.



Комментарии Минкульта: Надо вникнуть в ситуацию



Царьград получил официальный комментарий Министерства культуры по электронной почте. "В настоящее время в Министерство культуры РФ от компании Walt Disney копия фильма "Красавица и чудовище" для получения прокатного удостоверения не поступила. В поданных документах прокатчик заявил возрастную категорию "6+". Если специалистами ведомства будут выявлены какие-либо нарушения действующего российского законодательства, то в соответствии с законом ведомство примет все необходимые меры, чтобы дети этого не увидели", - отметили в пресс-службе.



В комментарии Царьграду советник министра культуры Владимира Мединского Ирина Казначеева отметила, что про персонажа нетрадиционной ориентации в "Красавице и чудовище" не слышала.



"Надо обращаться в Департамент, и если Департамент нам что-то подтвердит или даст какой-то комментарий, то, соответственно, мы сможем что-то прокомментировать", - сказала Казначеева.



Она добавила, что с этим вопросом стоит обратиться либо в Департамент кинематографии, либо к прокатчикам.



"Надо узнать, кто этот фильм прокатывает. Потому что это же все-таки частный бизнес, все эти кинотеатры, в основном, у нас частные. И они сами договариваются и покупают лицензию на прокат - естественно, они все взаимодействуют с нашим департаментом кинематографии, но это может быть их какая-то договоренность. Поэтому нам надо тоже вникнуть в эту ситуацию, чтобы точно сказать".



Она подчеркнула, что в любом случае прокатное удостоверение предоставляет Департамент кинематографии Министерства.



Департамент кинематографии: "Режиссер картины мне ничего не говорил"



Царьград дозвонился и до Департамента кинематографии. Там подчеркнули, что подобных комментариев не дают и перенаправили на пресс-службу ведомства. Впрочем, там все-таки сообщили, что без прокатного удостоверения фильмы таких крупных компаний, как Disney, не выходят в прокат.



Отдельный звонок был адресован заместителю директора Департамента кинематографии Галине Строчковой. "Фильм не может стартовать без прокатного удостоверения. Прокатное удостоверение еще не выдано", - сказала она.



На вопрос о том, что сам режиссер подтвердил гомосексуальность персонажа, г-жа Строчкова ответила: "Мало ли кто что говорил. Режиссер картины - он мне ничего не говорил".



Обратились мы и непосредственно к "Диснею". Впрочем, директор по связям с общественностью лаконично ответил, что "мы не комментируем данную информацию".



Подвести итоги можно так: прокатного удостоверения от Минкульта пока нет, и в случае выявления нарушений фильм могут и не допустить к показу.



Кинокритик: В детских фильмах содомитов не должно быть



Царьград также побеседовал с известным российским кинокритиком Давидом Шнейдеровым.



"В детских фильмах никаких геев не должно быть. Я считаю, что это неправильно, тем более в кино", - подчеркнул он. По его оценке, даже никаких намеков на это в фильмах для детей быть не должно.



По опыту, если официальная дата проката заявлена, то, как правило, Минкульт уже выдал разрешение, отметил он. Это связано сугубо с финансовыми затратами - стоимость дубляжа, как минимум, не предполагает риски.



Возникает вопрос: почему же тогда не заявляют об этом и комментируют не сразу, когда СМИ пытаются получить официальное подтверждение? По выражению Шнейдерова, "у нас Минкульт всем Минкультам Минкульт".



Есть компания Walt Disney Russia - если они берут фильм для показа в России, они его не покупают, это их собственный фильм. "Для того, чтобы этот фильм показать, они должны получить прокатное разрешение. Прежде чем фильм дублировать - ведь это деньги за дубляж, ввод дубляжа в Dolby Stereo и так далее - естественно, не будь идиотами, они сначала получают прокатное разрешение, а потом все это делают. Иначе они потеряют огромное количество денег, если вдруг этому Минкульту придет в голову мысль, что у кого-то из героев причинное место растет на голове… Нет, я думаю, что прокатное удостоверение выдано давно", - резюмировал кинокритик.



Юридическая деталь: в России все еще действует закон, запрещающий пропаганду содомии



Здесь возникает главный вопрос: в России действует законодательство против пропаганды гомосексуализма. Почему же "Дисней", по сути, игнорирует законодательство?



Согласно статье 6.21 Кодекса административных правонарушений, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних можно получить штраф от 4 до 5 тысяч рублей (для граждан), от 40 до 50 тысяч рублей (для должностных лиц) и от 800 000 до 1 млн рублей (для юридических лиц).



В статье уточняется, что в пропаганду входит формирование соответствующих установок и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, а также навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях.



Это не все - если распространять информацию с применением СМИ и Интернета, штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (для граждан), от 100 тысяч до 200 тысяч (для должностных лиц) или 1 млн рублей для юридических лиц.



Более того - наказание усиливается, если пропаганду ведет иностранный гражданин.



В России также действует федеральный закон № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". По статье 5 запрещено распространение информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и (или) другим членам семьи. Тут "Дисней", как говорится, развлекается как может.



Закон должен быть сформулирован жестко



По оценке Шнейдерова, вопрос в критериях: что является пропагандой гомосексуализма. "Вопрос начнется с "явно видно, когда они занимаются половыми отношениями?" Или целуются - вот это явно видно… Если в известном фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" покойный Богатырев обнимается с покойным Пороховщиковым, какому-нибудь идиоту тоже придет в голову мысль, что это намек на нетрадиционные отношения. Поэтому давайте все-таки как-то говорить о критериях. Что есть показ отношений, чего нет", - считает он.



Так, если посмотреть на костюмы Киркорова, Леонтьева и других российских сценических персонажей, можно тоже захотеть запретить им выступать и публиковать афиши.



"Закон должен быть очень жестко сформулирован. Нельзя формулировать закон, что "запрещены некоторые цвета". К примеру, в законе должен быть запрещен желтый цвет. Понятен критерий. А здесь не сформулировано самое главное: что такое пропаганда. Что это за формулировка. Что значит "пропаганда"?