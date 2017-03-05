Телеканал ABC News опубликовал видео облета российскими Су-24 американского эсминца

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Телеканал ABC News опубликовал видео облета российскими Су-24 американского эсминца

В Сети опубликовано видео, на котором самолеты российских ВКС совершают облет эсминца Porter в Черном море. Кадры маневров российских бомбардировщиков показал телеканал ABC News.

14 февраля в Пентагоне заявили, что российские бомбардировщики якобы совершили опасные маневры вблизи эсминца Porter с выключенными транспондерами. По словам представителей военного ведомства США, российские пилоты не отвечали на запросы американских моряков. Инцидент произошел 10 февраля.

В Минобороны РФ ответили, что никаких инцидентов, связанных с пролетом российских самолетов в Черном море рядом с эсминцем ВМС США Porter, не было. Все полеты ВКС РФ выполняются в соответствии с международными правилами над нейтральными водами.


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