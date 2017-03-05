Пока там срачь да дело в медиасфере БУ происходит, пока агенты Кремля друг друга обвиняют в работе на Кремль, выясняя, кто из них больше медалей от Путина заслужил, раздувая информационный пузырь насчет блокады, правительством очень тихо, и очень незаметно был подписан обновленный меморандум с МВФ. Цель подписания- получение транша размером в $1 млрд. Транш, к слову, ожидается уже в марте, то есть, в этом месяце. Текст меморандума настолько секретен, что найти его нигде не удалось. Скрыть его есть веская причина.

Давайте вспомним, какое самое главное требование к укройыне со стороны МВФ звучало? Правильно, снятие моратория на продажу сельхозземель. Так что можно «поздравить» теперь уже безземельных крестьян! Эта перемога покруче будет, чем отказ от ЯО, о котором сейчас так плачется пан Турчинов.

Но и это еще не всё. Читатель спросит – а зачем, мол, кому-то покупать землю, если её можно взять в аренду, как это уже и было сделано крупными агрохолдингами? А затем, что есть мировой рынок зерна, одним из крупнейших игроков которого является укройына. Участвует в формировании цены на зерно. И вот если она из рынка «выпадет», то цена на зерно повысится, и европейские, или канадские аграрии смогут заработать больше. А что бы укройына выпала, все её поля можно засеять семечкой. Или рапсом. Или репейником. Или вообще ничем не засеивать, земля то уже частная, собственник имеет право делать всё что угодно. В случае с арендой у арендатора есть строгие обязательства в плане продовольственной безопасности государства, у которого он арендует землю.

Таким образом, из экспортера зерна «аграрная сверхдержава», безземельная теперь, превратится в его импортера. Дебилы так долго носились со своим холодомором, что, наконец-то его материализовали. СУГС!

Кстати, укройынские СМИ помалкивают о подписании меморандума. Об этом Reuters сообщило, со ссылкой на свой источник в НБУ.