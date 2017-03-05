Украинские каратели атаковали ДНР с моря

Заместителя командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин прокомментировал «морскую» провокацию украинских националистов.

Как пояснил Басурин, впервые за долгое-долгое время подразделениями морской пехоты Украины для провокации в отношении ополченцев были использованы военные катера, базирующиеся в Мариуполе, сообщает «РВ». Басурин уточнил, что «четвертого марта, курсируя вдоль береговой линии, контролируемой подразделениями армии ДНР, удалившись от берега на расстояние около километра, украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям Вооруженных сил ДНР».

Сообщается, что ополченцы ДНР, реагируя на это вызывающе грубое нарушения режима прекращения огня, «были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя».

Ранее Басурин заявил, что «сейчас работает предложение о прекращении огня по всей линии соприкосновения с 11:00 сегодняшнего дня. Это совместная инициатива — наша и ЛНР. Вышли с предложением прекратить обстрелы через представителей СЦКК». По данным Басурина, пока объявленный ДНР и ЛНР режим прекращения огня сохраняется.