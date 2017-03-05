Украинские каратели начали блокаду поездов из России

Украинские радикалы, блокирующие торговлю с ДНР и ЛНР, в субботу заявили об открытии нового блокпоста — теперь на железнодорожной станции Конотоп Сумской области (около 70 км от границы с Россией), чтобы остановить движение составов из России.

"На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит", — заявил "штаб блокады" в Facebook , сообщивший об открытии "нового редута".

По данным "штаба", радикалы планируют в течение месяца установить контроль над всеми восемью ключевыми железнодорожными пограничными переходами, по которым ведется торговля с Россией.

В конце января украинские радикалы начали транспортную блокаду Донбасса, что вызвало перебои с поставками антрацита, который добывается на неподконтрольных властям Украины территориях. В ответ самопровозглашенные республики ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а в пятницу глава ДНР Александр Захарченко объявил торговую блокаду Киеву.

Из-за перебоев с поставками антрацита власти Украины ввели чрезвычайные меры в энергетике для экономии ресурсов. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, горно-металлургическая промышленность страны из-за блокады Донбасса может потерять 3,5 миллиарда долларов валютной выручки, а 75 тысяч человек лишатся работы.

Россия не раз подчеркивала, что не поддерживает ополченцев, не является стороной внутриукраинского конфликта и не отправляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет Москву в "военной агрессии".