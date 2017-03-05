Уровень жизни молодёжи США за 20 лет снизился на 20%. Обвиняют Госдолг, мигрантов и СССР

Уровень социальной обеспеченности современного поколения в США существенно снизился по сравнению с поколением их родителей: молодёжь дольше выплачивает долги за образование, имеет меньше накоплений, практически не покупает недвижимость. По мнению экспертов, плачевное положение молодых американцев обусловлено бездумной экономической политикой и, как следствие, оттоком денег из страны, а также активно поддерживаемой Вашингтоном политикой глобализации и увеличением числа мигрантов. По одной из версий, отрицательно сказался на американском поколении нулевых и распад СССР.

Американская неправительственная организация Young Invincibles опубликовала доклад, в котором авторы утверждают: общий уровень благосостояния американской молодёжи за последние годы существенно снизился.

Выводы, сделанные активистами Young Invincibles, основаны на результатах исследования Федеральной резервной системы США, в рамках которого были опрошены 6,5 тыс. человек. В докладе сообщается, что уровень финансового благосостояния молодёжи начала XXI века уменьшился на 20% по сравнению с поколением их родителей, которые заканчивали учёбу в 80-е годы прошлого столетия.

Финансовое здоровье молодых людей разных эпох оценивалось по пяти аспектам: доход, сбережения, активы, владение недвижимостью и пенсионные накопления. По всем пяти показателям современная молодёжь проигрывает родителям.

Более низкий заработок, естественно, приводит к тому, что молодые люди получают меньше возможностей инвестировать в своё будущее (в том числе в образование) и увеличивать свои сбережения. Кроме того, более длительные периоды безработицы и рецессии также оказывают влияние на общее финансовое благополучие. По данным доклада, 1 млн работоспособных совершеннолетних, вынужденно лишившихся заработка, в ближайшие 10 лет потеряют до $20 млрд дохода, что составляет около $22 тыс. на человека.

Удивительно, но данные исследования говорят о том, что молодые специалисты с высшим образованием сегодня зарабатывают примерно столько же, сколько работники со средним специальным образованием в 80-х.

Кроме того, при более низких заработках молодые люди гораздо дольше выплачивают кредит, который они брали на получение образования, что автоматически устраняет их с рынка займов на приобретение дома и автомобиля. Таким образом, размер чистых активов за вычетом долговых обязательств среди современной молодёжи снизился в три раза.

Социальные аспекты

На экономическое состояние американцев значительное влияние оказывает и множество социальных факторов, которые всегда тесно переплетены, считает американист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин:

«Снизился интеллектуальный уровень молодёжи из-за огрех в образовании. Многие американские эксперты признают, что профессиональный уровень квалифицированной рабочей силы снижается. Таким образом, снижается и оплата труда — это с одной стороны. С другой стороны, очевидно, что американская экономика испытывает очень сильное давление из-за громадного государственного долга».

Напомним, по последним данным, госдолг США составляет почти $20 трлн. В своём первом выступлении перед конгрессом президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заняться оздоровлением экономики. Но этот процесс осложняется тем, что «предыдущая администрация накопила больше государственного долга, чем все действовавшие до неё вместе взятые».

Кроме того, за последние годы возрос приток иммигрантов, финансовое обеспечение которых часто ложится на плечи официально работающих американцев, в том числе только начинающих свою карьеру.

«Существуют очень серьёзные социальные программы поддержки иммигрантов, которые живут за счёт основного населения. Понятно, что это увеличивает налоговую нагрузку. И это тоже влияет на снижение уровня жизни молодого населения США», — пояснил Алексей Мухин.

Исчезновение советского эталона

Немаловажную роль в снижении социального-экономических показателей во многих странах, как это ни удивительно, сыграл распад СССР. Такого мнения придерживается экономист, начальник сектора международных экономических организаций Российского института стратегических исследований Вячеслав Холодков.

«Советский Союз для элиты западного мира был во многом угрозой. СССР был своеобразной визитной карточкой нового образа жизни, более социально справедливого, поэтому на Западе были вынуждены учитывать фактор существования СССР в своей финансово-экономической политике. Во многих капиталистических странах в экономику вводились элементы социализма. Формально это не признавалось, но фактически существовало», — пояснил эксперт, добавив, что такой страной были и США.

Таким образом, исчезновение советского эталона социального обеспечения позволило западным лидерам не заботиться о создании социально благоприятных условий для обычных граждан, что, естественно, отразилось на легко уязвимых слоях населения, в частности на молодёжи.

«После распада СССР угроза нового экономического развития исчезла и Запад стал проводить более жёсткую социально-экономическую политику, без оглядки на соцлагерь. Многие исследователи, в том числе британский экономист Кристофер Писсаридес, указывают на чёткую связь между распадом СССР и ухудшением социального состояния многих групп населения в западных странах», — рассказал эксперт.

Разрушающая глобализация

По оценке экономиста Вячеслава Холодкова, на общее благосостояние американской молодёжи повлиял и такой фактор, как глобализация, которая на первом этапе принесла достаточно много бонусов экономике США.

«Один из наиболее важных факторов — это процесс глобализации, который существенно затронул Америку и не в лучшую сторону», — рассказал эксперт, пояснив, что этот процесс привёл к потере сотен тысяч рабочих мест, в том числе предназначенных для молодых специалистов.

Эксперт напомнил, что одним из главных экономических лозунгов, которые выдвинул Трамп в ходе своей предвыборной кампании, был призыв к возрождению американской промышленности, которая, с его точки зрения, много потеряла в последние годы, а также требование возвращения американских капиталов, вывезенных за рубеж.

«Процесс глобализации начался в 90-х, когда американские транснациональные корпорации перенесли своё производство за пределы США, в бывшие страны соцлагеря, Китай, Вьетнам и так далее. Поскольку рабочая сила там была дешёвая, сырьё тоже дешёвое, а экологические требования минимальные, американским корпорациям было гораздо выгоднее построить завод в Китае, а затем импортировать его продукцию в США и другие страны. Это приносило огромные прибыли. Но капиталы, по сути, выводились за пределы страны. А ведь они могли дать дополнительные рабочие места, дополнительные налоги в США. Но этого не происходило. И американская промышленность стала постепенно хиреть», — подчеркнул экономист.

Таким образом, по словам Холодкова, Америка превратилась в «мировой банк, который печатал деньги и оказывал различного рода услуги — в первую очередь финансовые, которые сейчас составляют практически 80% ВВП, тогда как промышленность — всего 19%».

Страна оказалась финансово обескровленной, трудоспособные граждане остались без работы, а забота о них легла на плечи тех, кто всё же сумел найти свою нишу. Молодые специалисты очутились на периферии рынка труда, уровень их социальной обеспеченности в процентном соотношении неуклонно снижался по всем параметрам.

«Многие люди, в том числе среди молодёжи, остались без рабочих мест. Многие социальные слои населения пострадали. Многие американцы вынуждены работать на двух-трёх работах, чтобы поддерживать привычный комфортный уровень жизни», — заключил эксперт, напомнив, что Трамп смог одержать победу на выборах, в частности, благодаря обещанию решить эту проблему.