В Дагестане ликвидирована ячейка ИГИЛ

В Дагестане пресечена деятельность банды, связанной с террористической группировкой "Исламское государство"* и совершавшей разбойные нападения на местных жителей, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По данным ведомства, банда состояла из четырех жителей республики, которые планировали преступления против представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

Утром в воскресенье органы безопасности получили информацию, что один из бандитов находится в частном доме на улице Буйнакская в Дербенте. Силовики заблокировали дом, в котором он укрывался, оцепили прилегающую территорию и эвакуировали жителей соседних домов. На требования сложить оружие и сдаться властям преступник открыл стрельбу по правоохранителям, после чего был нейтрализован.

Отмечается, что сейчас ведется осмотр дома и прилегающей территории, выясняется личность бандита. Одновременно по другим адресам задержаны остальные три члена так называемой "спящей бандячейки".

Во время спецоперации никто из представителей сил безопасности и гражданского населения не пострадал. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.