В Новосибирске голый мужчина кидался на автомобиль скорой помощи

05.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Несмотря на мороз, горожанин снял с себя и верхнюю одежду, и нижнее белье. Вещи он кидал в лобовое стекло служебной машины.

Прибывшие к месту происшествия полицейские уговорили дебошира-нудиста облачиться в одежду. Сейчас представители закона пытаются разобраться, что же подтолкнуло мужчину к столь экстравагантному поступку. Уличному стриптизеру вызвали специализированную скорую помощь. В  пояснении к видео сообщается, что ролик прислал один из подписчиков, который снял эту странную сцену на проспекте Ленина возле дома №1, сообщает mk.ru.

Видео: инцидент Новосибирск

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