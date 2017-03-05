В Твери будут выпускать коммунальную технику

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

 

 

импортозамещение

 

 

 

На заводе «Эксмаш» в Тверской области увеличат производственные площади и запустят производство техники для коммунального хозяйства. За год предприятие планирует выпускать порядка 1,5 тысяч экскаваторов. В числе первых разработок предприятия – машина с вакуумным приспособлением для уборки пыли и мусора с тротуаров.

В настоящее время тверской «Эксмаш» занимается выпуском техники для дорожно-строительной и лесной отраслей. В первую очередь на заводе выпускают колесные и гусеничные экскаваторы, также в ассортимент предприятия входят машины, аналогов которым не производится в России. За год «Эксмаш» выпускает порядка 300 машин разного назначения, поставки осуществляются по России и в страны ближнего зарубежья.

Продукцию изготавливают на современном оборудовании и по инновационным технологиям, что повышает качество продукции и уменьшаетет трудоемкость производства. Отметим, для сборки машин предприятие использует комплектующие российского производства, за счет чего снижается стоимость готовой продукции и повышается спрос на рынке. В рамках программы импортозамещения «Эксмаш» наладил кооперационное сотрудничество с другими предприятиями области: Тверским вагонзаводом, ОАО «Центросвармаш», Лихославльским радиаторным заводом, ОАО «Элтра-Термо», ООО «Техцентр-Ржев» и пр.

Заказами на технику с новой производственной линии предприятие обещает обеспечит область, кроме того, планируется наладить поставки по Московской области.

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