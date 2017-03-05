В загородном доме Франсуа Фийона полиция проводит обыск

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

В загородном доме Франсуа Фийона полиция проводит обыск

В загородный дом к кандидату в президенты от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", французскому экс-премьеру Франсуа Фийону пришла полиция с целью обыска. По данным СМИ, полицейская операция проходит в рамках расследования о растрате госсредств, передает РИА Новости.

1 марта политик подтвердил факт вызова в суд, но он продолжает заявлять о своей невиновности. 2 марта полиция провела обыск в парижском доме Фийона и его супруги Пенелопы.

Скандал вокруг супруги экс-премьера разразился после публикации информации о том, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

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