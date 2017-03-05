Выпуск «Кировцев» на Алтае с начала года увеличился в 5 раз

05.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

За первые два месяца 2017 года в алтайском филиале Петербургского тракторного завода собрали 46 тракторов «Кировец». По подсчетам производителей, темпы производства увеличились в 5 раз. Всего за 2016 год на предприятии собрали 140 сельхозмашин модели К-744Р.

Отметим, специалисты Алтайского моторного завода разработали специальные дизельные двигатели мощностью в 300, 350 и 420 лошадиных сил для тракторов «Кировец». Сейчас опытные образцы сельхозмашин проходят испытания на Алтайском машиноиспытательном полигоне и в хозяйствах региона. Известно также, что покрышки для тракторов произведены здесь же, на Алтайском шинном комбинате. По результатам испытаний производители примут решение об организации серийного выпуска сельхозмашин такой комплектации.

Добавим, также в целях локализации производства «Кировцев» на заводе собираются организовать выпуск механических прессов для штампованных колесных дисков, которые после будут поставлять на Алтайский шинный комбинат.

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