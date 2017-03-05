Выход Нидерландов из ЕС: свободолюбивых голландцев тяготит присутствие в Евросоюзе

Опрос, проведённый в Нидерландах, показал, что большинство голландцев недовольны политикой Брюсселя и выступают за выход страны из Евросоюза по примеру Великобритании. Опрос состоялся незадолго до парламентских выборов, которые пройдут в Нидерландах 15 марта. В предвыборной гонке лидирует праворадикальная Партия свободы, её лидер Герт Вилдерс намерен вывести Голландию из Евросоюза. Осуществимы ли эти планы, разбирался RT.

В результате опроса, проведённого британским исследовательским центром Bruges Group в Нидерландах, выяснилось, что большинство голландцев — 56% — находят привлекательной идею нексита (термин образован по аналогии с брекситом). Опрос проводился 14—15 февраля по всей стране. Всего в исследовании приняли участие 1174 респондента.

«По всей Европе и за её пределами люди хотят вернуть контроль над своей жизнью», — говорится в сообщении Bruges Group. Британские социологи подчёркивают, что будут приветствовать своих союзников-голландцев в новой, «пост-ЕС» Европе.

Ранее в нидерландском парламенте был поднят вопрос о выходе страны из еврозоны. Исследование, посвящённое целесообразности такого шага, заказали депутаты от Христианско-демократической партии. Их запрос был одобрен, известно, что результаты изысканий будут опубликованы после выборов в нижнюю палату законодательного собрания, которые пройдут 15 марта.

«Голландский Трамп»

Идеи евроскептиков набирают всё большую популярность в Старом Свете. Уже никто не решится назвать эти идеи маргинальными — после британского референдума о выходе из Евросоюза консерваторы, ратующие за восстановление европейских границ, постепенно приобретают всё большее влияние. К примеру, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен возглавляет предвыборный рейтинг кандидатов на пост президента Франции — её победа может стать ещё одним толчком для роста центробежных настроений в Европе.

Лидер «Партии Свободы» Герт Вилдерс

Reuters

В Нидерландах наиболее ярким правым политиком считается Герт Вилдерс, лидер Партии свободы. Пресса часто сравнивает его с Трампом — Вилдерс требует закрыть все мечети в стране, запретить ношение хиджабов и поставить вне закона Коран. Кроме того, он выступает за выход Нидерландов из ЕС и еврозоны. Вилдерс — необычный консерватор, неприязнь к миграционной политике он сочетает с абсолютной терпимостью к ЛГБТ-движению.

Лозунги Партии свободы находят отклик среди голландцев. По данным последних опросов, националисты догнали Народную партию за свободу и демократию, членом которой является действующий премьер-министр Марк Рютте. Обе партии могут получить примерно по 24—28 депутатских мандатов. Новым премьером станет лидер победившей партии.

На внеочередных выборах 2010 года Партия свободы получила 24 места в законодательном собрании, но не смогла повторить этот успех в 2012 году — тогда от партии Капитана Пероксида (такое прозвище голландцы дали Вилдерсу за белокурую шевелюру. — RT) в парламент прошли лишь девять человек.

Датские политики, выступающие в поддержку концепции Евросоюза, решили объединиться, чтобы помешать проведению референдума о выходе...

Впрочем, с критикой в адрес Евросоюза выступает не только Партия свободы. К примеру, такой же позиции придерживаются Христианско-демократическая партия, движение «Форум за демократию», Социалистическая партия и «Христианский союз». В более умеренном виде антимигрантская тематика присутствует в программах целого ряда партий.

Нидерланды, где проживают около 17 млн человек, занимают 15-е место в мире и 4-е в Европе по плотности населения. Многие голландцы болезненно воспринимают приток переселенцев из стран Африки и Ближнего Востока. Именно миграционная проблема лежит в основе настроений против членства в ЕС, ведь переселение беженцев в Нидерланды осуществляется в рамках общеевропейской политики.

Украинский вопрос

Ещё один фактор, влияющий сегодня на политические настроения в Нидерландах, — соображения экономической целесообразности.

Экономика Нидерландов занимает четвёртое место в мировом рейтинге конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума. По объёму экономики Нидерланды занимают 47-е место в мире.

Опасения экономического плана оказали влияние на итоги голосования по ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Напомним, референдум был проведён в апреле 2016 года по требованию оппозиционных партий. В ходе голосования против евроассоциации Украины высказались большинство участников — 64%.

Избиратели во время голосования об ассоциации Украины с ЕС в Амстердаме

РИА Новости

«Голландцы проголосовали против ассоциации Украины с ЕС по двум причинам. Во-первых, из опасения получить приток трудовых мигрантов с Украины. Во-вторых, опасались ухудшения торгово-экономических отношений с Россией. Для нидерландского бизнеса российский рынок гораздо важнее, чем украинский, Нидерланды являются для России одним из ведущих торговых партнёров», — пояснила в интервью RT доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова.

Явка составила 32,2%, референдум был признан состоявшимся. Правда, власти проигнорировали его результаты: в феврале 2017 года голландский парламент ратифицировал соглашение ЕС и Украины. Впрочем, Амстердам всё же добился в декабре 2016-го юридических гарантий того, что соглашение не будет подразумевать предоставления Украине статуса страны — кандидата на вступление в ЕС, а также финансовой или военной помощи.

Уйти или остаться

В докладе британской консалтинговой компании Capital Economics говорится о выгодах, которые получит Амстердам в результате выхода из Евросоюза. По мнению аналитиков компании, в интересах голландцев покинуть ЕС как можно быстрее: в противном случае Нидерланды ждёт долгосрочный кризис. Нексит позволит Амстердаму выстраивать внешнеэкономическую стратегию с упором на национальные, а не общеевропейские интересы, считают британские аналитики. Кроме того, после выхода из ЕС Нидерланды смогут самостоятельно устанавливать процентные ставки и формировать монетарную политику, сказано в докладе.

Эту точку зрения разделяет заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

«Те преимущества, которые давала евроинтеграция, перестали действовать, особенно в отношении старых стран — участниц ЕС. «Младоевропейцы» получают большие субсидии, участвуют в различных инфраструктурных программах и т. п. А старые страны, которые являются донорами и основоположниками ЕС, перестали получать выгоду от нахождения в союзе», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Противоположное мнение высказала Инна Андронова. Она считает, что выход из Евросоюза невыгоден Нидерландам с экономической точки зрения.

«Голландия — один большой рынок, через который импортные товары идут в европейские страны, в том числе и в Россию. Половина поступающих на наш рынок китайских товаров поставляется транзитом через Нидерланды. Голландии категорически невыгодна потеря тех экономических преференций, которые даёт участие в Евросоюзе, в частности свободного движения товаров и услуг», — считает Андронова.

Вероятно, именно поэтому премьер-министр Марк Рютте отчаянно оспаривает идею нексита. Политик заявил, что намерен всеми силами противостоять тем, кто хочет вывести Нидерланды из Европейского союза, так как это может иметь пагубные последствия.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Reuters

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что нексит вполне возможен в обозримой перспективе, и предстоящие парламентские выборы могут стать поворотной точкой в этом вопросе.

«В экономические детали посвящён достаточно узкий круг специалистов и бизнесменов. А общая масса населения может и не думать об этом. Голландцы ежедневно вынуждены сталкиваться с раздражающим фактором в виде беженцев, есть большая вероятность, что это раздражение в итоге пересилит», — подытожила Андронова.