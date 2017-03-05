Хиллари Клинтон после поражения совсем опустилась и перестала следить за собой

Сразу после поражения на выборах Хиллари Клинтон «залегла» на дно и несколько дней не показывалась на публике. Но сегодня все-таки вышла в свет и даже сказала речь. Хиллари посетила благотворительный ужин Фонда защиты детей, с председателем которого Мэриэн Эдельман она дружит уже 45 лет. Отказывать старой приятельнице было неудобно, и экс-госсекретарь все-таки пришла. А, поднявшись на трибуну, неожиданно призналась, что у нее депрессия.

По словам Хиллари, она почти неделю не могла заставить себя выйти из дома.

- За прошедшую неделю мне много раз хотелось забраться под одеяло с хорошей книгой и собаками рядом и больше никогда не выходить из дома, - сказала Хиллари.

Поднявшись на трибуну, Хиллари неожиданно призналась, что у нее депрессия

Многие отметили, насколько плохо выглядит Хиллари – видимо, сказался стресс из-за проигрыша и нервное напряжение последних дней. Кроме того, Хиллари явно перестала следить за собой: исчезли безупречный макияж и прическа волосок к волоску, которые раньше неизменно украшали политика.

Всю предвыборную кампанию за макияж миссис Клинтон отвечала одна из лучших визажисток Америки Крисс Блэвенс. Специально для Хиллари она придумала эксклюзивный оттенок блеска для губ, смешав три тона и выбрав такой цвет, который шел к глазам Клинтон. Глаза стилистка, кстати, подчеркивала с помощью макияжа «smokey eye» - любимого секрета моделей и голливудских знаменитостей. Особое внимание Крисс уделяла тональному крему, добиваясь эффекта свежести, благодаря которому кожа 69-летней Хиллари буквально светилась, и она выглядела моложе своих лет.

Во время предвыборной гонки макияж Хиллари делала одна из лучших визажисток Америки. Стриглась Клинтон за 600 долларов. А гардероб ей подбирала главный редактор журнала "Вог" Анна Винтур.

Но сегодня на благотворительном ужине ничего этого не было: Хиллари пришла на него ненакрашенной, едва тронув губы помадой – и выглядела на все 70 лет.

Прическу Клинтон тоже делать не стала – а ведь раньше она не появлялась на людях, не сделав предварительно укладку в известном парикмахерском салоне Джона Баррета – лучшем заведении Нью-Йорка. Там же она делала стрижку, которая, по сведениям Daily Mail, каждый раз обходилась ей в 600 долларов.

На лице экс-госсекретаря не было тонального крема, благодаря которому ее кожа выглядела ухоженной и более молодой. Глаза - не накрашенные. И только губы Хиллари слегка тронула помадой.

Дорогие элегантные костюмы, которые покупали для Хиллари во время предвыборной кампании, теперь, похоже, будут без дела пылиться в шкафу. На ужин детского Фонда Клинтон пришла в скромном синем костюме, без аксессуаров и украшений. А ведь специально для Хиллари ее партия наняла лучшего специалиста в области стиля - главного редактора американского журнала Vogue Анну Винтур. Помощь стилиста потребовалась после того, как политические противники раскритиковали гардероб Клинтон. В апреле этого года твидовое пальто, в котором она пришла на встречу со своими избирателями, чуть не пустило насмарку всю ее избирательную кампанию. Наметанный глаз противников вычислил: вещица — от итальянского модного дома Армани, и стоит 12 500 долларов. Пикантность ситуации заключалась в том, что, стоя на трибуне в дорогущем творении итальянского кутюрье, Хиллари рассуждала на темы социального неравенства и безработицы. «Она точно знает все о бедности?» - ехидничали на следующий день печатные издания США. Более того, стилист Пэтси Сиснерос рассказала газете The New York Post, что на обновление своего гардероба Клинтон потратила как минимум 200 тысяч долларов.

Вскоре после скандала с пальто Хиллари и наняла Анну Винтур — персону номер один в мире моды. Тогда Анна решила, что Клинтон на встречах с избирателями будет носить вещи исключительно американских дизайнеров с доступными для среднего класса ценниками.