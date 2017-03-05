Хуцпа в прямом эфире: отпетые русофобы пытаются убедить в отсутствии русофобии

Намедни посмотрел "Поединок" у Соловьева, на этот раз, сошлись известный политолог Михеев и отборная мразь Пивоваров.

Говорили о русофобии, при том во время всей программы Пивоваров и его т.н. "эксперты" делали удивленные лица и клялись мамой, папой и могилкой попугайчика, что они дескать, ни какой русофобии не знают, не видели и не чувствовали. Оно и не удивительно, ибо "ворон ворону...". На программе привели высказывание Пивоварова о Русских:

"Суть русской жизни неизменна: презрение к личности, в том или ином варианте насилие над человеком и его - в конечном счете - закабаление, воровство, умение самоорганизовываться лишь на злое дело"

Ну Вы поняли! Мы все и наши предки, сломавшие хребет фашистам, запустившие человека в космос, создавшие великую культуру и искусство, ни на что кроме криминала не способны...ага... Собственно после этого можно было дискуссию закрывать, ибо русофоб русофобии никогда не увидит, это понятно. Русофобия для него норма жизни. Однако, может быть Пивоваров печется о государстве, раз о народе высказывается так отвратительно?

«Кант говорил о том, что Россия не сможет управлять Сибирью. Это мне очень близко. Я убеждён, что Россия в ближайшие полстолетия уйдёт из Сибири: депопуляционные процессы будут столь сильны, что Россия географически сузится до Урала... Нужно, чтобы Россия потеряла… Сибирь и Дальний Восток. Пока у нас будут минеральные ресурсы, пока будет что проедать, пока... зарплаты выдаются так: цены на нефть поднялись – выдали, не изменится ничего… Вопрос в том, кто будет контролировать Сибирь и Дальний Восток. Здесь для русских есть шанс в будущем, великолепный шанс выгодно распорядиться этой территорией – ведь русские там жили и живут, русские лучше других её знают и т.д. Пусть придут канадцы, норвежцы – и вместе с русскими попытаются управлять данными территориями... Должен возникнуть международный режим с сильным участием России. И Россия вступает в союз этих белых, так сказать, белокожих государств, европейских, христианских, западных и прочее...»

Как бы не так, этот "академик" жаждет распада страны, ее полного геополитического унижения. Именно такие пещерные русофобы и антисоветчики, ответственны за страдания Русского народа и всех народов Советского Союза. Именно они, вначале били своими мифами по Советской власти, затем стали бить по государству как таковому, а затем и по народу. Для таких патентованных выродков МЫ С ВАМИ, компост. У них нет никаких идей, кроме животного желания уничтожить Россию и Русских, как бы мы не назывались в данный момент. Они искренне считают нас недочеловеками недостойными жизни.

Помниться у наших предков уже был опыт общения с подобными гражданами, приехавшими устанавливать европейские порядки на танках. Там тоже были русофобы, которые стояли в охране концлагерей, где сжигали Русских, Цыган, Евреев и т.д. и свято верили в свою миссию. Проблемы у них начались в тот момент, когда к этим хорошо отожранным "арийцам" и их прихвостням из всяческих УПА и РОА, пришел усталый и злой Советский солдат и начал методично выбивать из них нацистское дерьмо своими кирзовыми сапогами.

Кажется кто-то, не только на западе но и внутри страны, начал это забывать, однако смею их уверить: Солдат этот никуда не делся, пока что он смотрит на весь этот беспредел, но рано или поздно, простое созерцание ему надоест и тогда Пивоваровы и Ко ответят за каждое слово из их поганых ртов, сказанное в адрес Русского/Советского народа.

Пусть ждут и готовятся.