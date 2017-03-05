Южная Корея шокирована возмездием Китая за размещение у себя американских ПРО

Как и было обещано, Китай резко активизировал экономические санкции против Южной Кореи за решение разместить у себе ПРО США THAAD. Параллельно СМИ Поднебесной развернули против Кореи волну критики, призывая читателей устроить бойкот корейской продукции. Все это сопровождается ростом антикорейских настроений и на бытовом уровне. Судя по реакции, Сеул не ожидал столь жесткого ответа, заявив, что это "не способствует развитию дружественных отношений". В Пекине же всю ответственность перекладывают на Южную Корею и США.

Своего рода "спусковым крючком" для ужесточения давления на Сеул со стороны Пекина стало недавнее официальное подписание концерном Lotte с министерством обороны Кореи соглашения об обмене земельными участками. В результате корейское оборонное ведомство получило в свое распоряжение необходимый ей для размещения батареи ПРО США THAAD участок в уезде Сончжу провинции Северная Кенсан, что на юго-востоке страны. Батарея ПРО США будет дислоцирована уже в мае-июле этого года, прибыв из Техаса.

Как и ожидалось, самый сильный удар был нанесен непосредственно по концерну Lotte. На торговые центры, магазины и входящие в состав концерна компании обрушилась вся мощь китайской административной системы, которая устраивает одну проверку за другой. Как сообщили южнокорейские СМИ, на Lotte стали сыпаться удары со всех сторон. В одном из крупных торговых центров концерна наложили запрет на ввоз и продажу конфет и йогуртов. В провинции Анхой власти КНР обвинили сотрудников концерна в нарушении правил использования частот для устройств беспроводной связи, наложив крупный штраф. По словам представителей контролирующих органов, выяснилось, что используются частоты, на которые не были получены разрешения. Санитарные, пожарные и прочие проверки следуют одна за другой.

В день объявления решения об обмене участками между Lotte и минобороны РК китайский сайт концерна подвергся хакерской атаке и вскоре прекратил свою работу. С ряда ведущих интернет-порталов были удалены объявления о продаже продукции южнокорейских концернов Lotte, Samsung и Hyundai. Стали поступать сообщения, что на многих китайских сайтах внезапно исчезли разделы, которые позволяли купить корейские товары, послушать музыку или посмотреть фильмы из Кореи. Ряд китайских компаний, которые ранее работали с корейскими концернами, начали в одностороннем порядке расторгать контракты и отказываться от поставок, хотя это сотрудничество было выгодно для них.

Параллельно большое количество СМИ Китая дружно обрушились с критикой на Сеул и Вашингтон. Издания "Жэньмин Жибао" и ряд других влиятельных газет в своих редакционных статьях, посвященных проблеме ПРО в Корее, заявили, что "дело может дойти до приостановки двусторонних отношений". Хотя эти слова сделаны не МИД КНР, но очевидно, что они отражают серьезное недовольство в рядах руководства КНР ситуацией.

Издание "Глобал Таймс" призвало китайцев отказаться от покупок в магазинах Lotte. Другая китайская газета отметила, что 70 процентов своих доходов южнокорейские магазины беспошлинной торговли получают от китайских туристов, но теперь, как предупредило издание, корейским магазинам пора готовиться к работе только с 30 процентами прежней прибыли. Ряд газет прямо заявили следующее: "Если ты китаец, то ты должен отказаться от покупок в магазинах Lotte. Корея должна понять всю серьезность ситуации".

Эти настроения получили поддержку среди китайской публики. По СМИ Южной Кореи прошел ряд новостных сюжетов, где китайцы перед камерами корейских каналов заявляли: "Мы отказываемся от покупок в корейских магазинах, так как Корея решила размесить у себя ПРО США, что ставит под угрозу безопасность нашей страны".

Антикорейские настроения стали распространяться и на бытовом уровне. В некоторых ресторанах Китая появились надписи на китайском и корейском языках: "Мы не обслуживаем клиентов из Южной Кореи!" Перед магазинами и универмагами Lotte стали проходить пикеты с критическим высказываниями по поводу решения концерна о ПРО США.

Дело не ограничивается сферой экономики и СМИ. Военные эксперты Китая теперь обещают, что Пекин ответит и в военной сфере. "Южнокорейский регион, где будет находиться батарея ПРО США, будет включен в список целей для удара с применением наших стратегических сил", - заявил в интервью китайскому изданию военный эксперт.

Эта жесткая реакция Китая шокировала Южную Корею, в СМИ которой превалирует обиженно-разочарованный тон. Корейцы также отмечают, что КНР скорее всего только еще больше усилит давление, когда компоненты батареи ПРО начнут прибывать в Корею в мае-июне этого года.

Будущее Lotte в Китае теперь находится под вопросом. До сих пор для концерна работа в Поднебесной шла очень хорошо. В КНР действуют уже пять крупных универмагов, 16 моллов и 99 торговых центров "Лотте". Концерн планировал еще больше расширять сеть, но теперь трудно сказать, что будет дальше. Концерн сделал свой выбор, а потому теперь вопрос, сможет ли он выстоять и сохранить хотя бы сокращенное присутствие в Китае.

Официальный Сеул уже заявил, что подобные действия КНР "не способствуют развитию дружественных двусторонних отношений".

Если раньше официальные представители Китая в ответ на жалобы корейцев о "несправедливых проверках" разводили руками, говоря, что не могут вмешиваться в работу контролирующих органов, то теперь тональность Пекина стала более жесткой. "Мы будет предпринимать все меры, которые необходимы для обеспечения нашей безопасности и защиты наших интересов. Вся ответственность за любые конфликты лежит на Южной Корее и США, которые приняли решение о размещении ПРО", - заявил на днях официальный представитель МИД КНР.

Китайские эксперты также весьма прямы. "Мы предупреждали корейцев, что это им с рук не сойдет и что наш ответ будет набирать силу по мере приближения момента, когда появится ПРО США. Вот они это сейчас и наблюдают. Что мы обещали, то и делаем, тут нечему удивляться", - сказал эксперт из государственного научного института КНР. Он при этом не скрывал, что "дальше будет еще хуже для Кореи".