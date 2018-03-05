«Заклятые подружки». Дженнифер Лоуренс перебрала шампанского на вручении «Оскара» и посмеялась над Эммой Стоун

Не могла пройти 90-ая церемония вручения премии "Оскар" без фейлов. Инициатором одного из них выступила 27-летняя звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс.

Оказавшись в зале "Долби", Дженнифер заметила своих друзей, сидящих на других рядах. Тогда она поспешила поздороваться с коллегами, но решила не обходить кресла, а полезла прямо через них. Картину дополняли бокал вина в руке актрисы и узкое элегантное платье от Dior, пишет Mirror.

Ещё до начала вручения наград Дженнифер высмеяла свою лучшую подругу Эмму Стоун. Открывавший церемонию ведущий попросил актёров не бежать сломя голову к сцене при упоминании их фамилий. Замечание было сделано в свете провала во время предыдущего "Оскара", когда по ошибке конверт победителя за "Лучший фильм" получила актриса "Ла-Ла Ленд" и подруга Дженнифер Эмма Стоун. После объявления ведущего Дженнифер язвительно показала пальцем в сторону своей подруги, сидящей возле неё, и посмеялась прямо на камеру.

Таким образом, Дженнифер сравняла их личный счёт после того, как Эмма опрокинула свою подругу с вечеринкой после вручения Golden Globes 7 января 2018-го. Тогда Дженнифер заранее купила билеты на вечеринку и пригласила команду стилистов и визажистов. Однако именно в тот момент, когда мастера колдовали над макияжем блондинки, Эмма сообщила ей, что она хочет побыть дома. Однако, несмотря на бессмысленную трату времени и затраты на подготовку к выходу в свет, актриса смогла выйти победительницей, выложив на "Фейсбуке" видео с личным интервью для Эммы лишь с одним накрашенным глазом.

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