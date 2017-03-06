Александр Кайзер награжден орденом «За заслуги перед Хакасией»

Высокой награды начальник Абаканского линейного отдела МВД России Александр Андреевич удостоен за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности на благо республики.

Под руководством Александра Кайзера на протяжении десяти лет подразделение имеет стабильно положительные результаты работы в сфере обеспечения безопасности пассажиров и имущества на объектах транспортной инфраструктуры, занимает лидирующие позиции среди 16 структурных подразделений Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (г. Новосибирск). За годы руководства Александр Андреевич сформировал и укрепил связи с представителями различных ведомств, учебных и культурных учреждений, социальных служб для решения вопросов в сфере пропаганды законопослушного поведения граждан на транспорте, профилактики правонарушений и травматизма. Вносит большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, оказывает содействие учебным учреждениям в работе по профессиональной ориентации старших школьников, сообщили в пресс-службе Абаканского ЛО МВД России.

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