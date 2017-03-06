Автохамы и убийцы на дорогах: гонщики, глупцы, мажоры, выпендрёжники

Автор: Дмитрий Киселёв

Беспрецедентный приговор — пожизненное заключение — вынес суд Берлина двум стритрейсерам 25 и 28 лет. В феврале прошлого года они устроили гонки в центре Берлина. Выйдя из кальянной, молодые люди на своих заряженных машинах решили погонять по Курфюрстендамм со скоростью 170 километров в час. Не обращая внимание на светофоры, летели до тех пор, пока один из них не врезался в джип. 69-летний водитель погиб на месте. Судья расценил это как умышленное убийство, а потому и приговор столь жесткий. Причем наказание одинаково для обоих, хотя второй гонщик вроде никого лично и не убил.

Между тем в России стритрейсерам — раздолье. 19 февраля рано утром водитель Porsche Вартан Саркисов в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода на Мосфильмовской улице в Москве. Ему уже предъявили официальное обвинение по статье Уголовного кодекса 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По закону, если нарушение повлекло смерть человека и даже если водитель в состоянии алкогольного опьянения, — наказание от двух до семи лет лишения свободы. Каков он, мир уличных гонок по-российски?

Автор: Елена Ерофеева

Жаждой скорости болеют многие. Это же так будоражит кровь! Когда под тобой резвый спорткар с надежным уровнем защиты и мощностью 500 лошадиных сил. Он до 100 километров разгоняется за три секунды. Ты уже с трудом контролируешь себя и выжимаешь до предела. Но такой экстрим не для городских дорог — там вокруг люди, у которых свои планы на жизнь. Для этого есть гоночные трассы и автодромы, где ты рискуешь только собой.

У Андрея Шестакова тоже были планы. Воскресным утром он шел на службу в храм, а после литургии собирался на рынок за деревенским творогом. О том, что муж погиб, Ирина узнала из новостей. Короткое сообщение: "На Мосфильмовской черный Porsche насмерть сбил человека". И серая кепка на асфальте, его кепка.

"Они убили моего мужа. Но они вместе с ним убили и меня. Я буду доживать свой век просто как "мертвая живая", — плачет женщина.

За рулем — очередное ничто. Вартану Саркисову — 26. За папины деньги учился в Лондоне. Кутил в ночных клубах Москвы. Ездил на дорогих авто. Porsche, убивший Андрея Шестакова, был маминым.

Он возвращался с уличных гонок. Летел под 150. Сбил человека, не остановился, протаранил машины на парковке и трусливо сбежал. Почти невредимый — только руку сломал. Но через некоторое время сказался больным и отлеживался в платной клинике. А в храме Святой Троицы отпевали мужа Ирины.

"Почему же наше правосудие ничего не может с ними сделать?! Люди целенаправленно убивают других людей", — возмущается Ирина Шестакова.

В Германии недавно продемонстрировали всему миру: можно дать пожизненное, если человек виновен в ДТП. И уже трудно назвать неосторожностью, когда он осознанно гоняет по городским дорогам на запредельной скорости.

В российском кодексе все не так жестко.

"Если я убил двух и более человек, то это я совершил преступление средней тяжести и имею право по закону разойтись, заплатив, договорившись с семьей. Естественно, все зависит от суммы", — рассказал Юрий Гейко, журналист, автоэксперт.

Дело "бриллиантового" мальчика на Ferrari Томаса Левиева закрыто за примирением. Сын миллиардера Александра Зайонца Ларион Вуокила, сбивший насмерть человека, тоже избежал наказания. Уладить вопрос с родственниками погибшего стоило ему четыре миллиона рублей.

"В Евангелии написано, что любой человек — это мой меньший брат или моя младшая сестра. Их нельзя обижать. Их нельзя разбрасывать на дорогах. К ним надо относиться с уважением", — отметил протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве.

Но у Саркисова и ему подобных — жизнь без заветов и правил. Так они развлекаются: гоняют по ночным улицам, меряясь лошадками под капотом, с пешеходами и вовсе не считаются.

Один из них называет себя блогером по прозвищу Джокер. Но машина так себе — отечественная. Просмотров в Интернете немного. Комментарии глупые, хотя видно, что старается. Играет в шашки на дорогах Краснодара, задирает полицейских.

"Надо как-то жестче наказывать, отбирать права или просто не допускать этих людей, чтобы это наказание заставляло их задуматься о том, что они делают", — уверена Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса, чемпионка мира по кросс-кантри ралли.

"Водители из них никудышные. Погони любого на гоночный трек — он там ничего не покажет. Хотят получить известность дикими выходками и поступками", — сказал мотомеханик Сергей Морозов.

Выходки, правда, дикие. иномарка дрифтует вокруг наряда ДПС. Смелости хватает на два круга. На скорости исчезает. Тимофей Андрющенко размеренно движется в потоке. Москва. Ленинградский проспект. Все едут 60. Но и тут выделяются избранные.

Тимофей не выделяется. Титулованный гонщик, вице-чемпион России по ралли, он умеет придержать коней на городских дорогах и дать волю на спортивной дистанции, где на скорости 140 километров в час обычная кочка превращается в трамплин, а самый простой поворот уже не так прост.

"Получать удовольствие от интенсивной езды в городе смысла нет. Это опасно. Это глупо. В большинстве случаев он едет 145 километров в час и не понимает, думает, что он — супермен, что все может, что с ним ничего не случится", — считает Андрющенко.

Денис Прищепов гнал полторы сотни, возвращаясь с очередной тусовки стритрейсеров. Он не заметил девушку, переходящую дорогу. Олеся погибла. Ей было 24. Только закончила университет, подрабатывала продавщицей в магазине — надо было помогать семье, где еще четверо младших. Прищепов даже не извинился.

"Сначала хотели к моргу подъехать, за похороны заплатить, но в итоге потом позвонили и сказали: извините, вы ничего не получите. Пока дома он. Все нормально у него", — рассказал брат Олеси Николай Байдаченко.

Следствие идет вяло, в приморской прессе информации — ноль. Вероятно, кроме примирения есть другие способы — остаться на свободе. Они были известны еще в конце 90-х.

"Влить водку в горло трупа — порядка 10 тысяч долларов. Перенести знак "пешеходный переход" — тоже есть на это таксы. И не секрет, что результаты экспертизы тоже легко купить и сделать", — рассказал Юрий Гейко.

Гейко убежден: когда лихач устраивает смертельное ДТП, то это умышленное убийство. Никак иначе трактовать нельзя. А суд все равно трактует как лишение жизни по неосторожности.

"Они — выпендрежники. Давят тапку в пол и начинают друг перед другом красоваться. Для чего, не знаю. Тут, наверное, к врачам надо", — уверен Дмитрий Санников, директор тюнинг-ателье.

Дмитрий когда-то тоже гонял по городу — прошло. В своем тюнинг-ателье он заводским автомобилям меняет "мозги". Toyota 1995 года обошлась ему почти в 2,5 миллиона. Зато теперь можно смело запрягать все 700 лошадей.

"Раскрывать потенциал такой машины полностью в городе глупо. Во-первых, негде, во-вторых, законы, в-третьих, камеры, в-четвертых, дороги", — отметил Санников.

Быть стритрейсером сегодня модно, даже если ты не гонщик вовсе. В Омске бывший министр спорта Александр Фабрициус решил лично возглавить секцию автоспорта, приучать молодежь к культуре вождения. Водят неплохо, с культурой — хуже. Омские дрифтеры уже за пределами автодрома, на городских дорогах. Ведут себя по-хозяйски. Видео — сразу в Сеть. "Герои".

Убивают, калечат. И череду этих как бы неосторожных убийств остановить невозможно. Видимо, оттого, что никто из лихих мальчиков и девочек еще не сел.

Саркисов арестован. Изображал раскаяние в суде. Вдова Андрея Шестакова о примирении и слышать не хочет. Она ждала, что Саркисов или его родители хотя бы в Прощеное воскресенье наберутся смелости позвонить и извиниться — этого не произошло.

"Неужели все можно купить за деньги?! Андрееву любовь я больше не верну ни за какие деньги. Они-то дождутся своего сына, если его и посадят, а мы никогда Андрея уже не дождемся", — говорит Ирина Шестакова.

Ее счастливое прошлое застыло в цветных фотографиях. За месяц до гибели все вместе летали в Италию. У них было много планов…