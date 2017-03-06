Баттерфляй, кроль, брасс… В каждом виде есть свой ас

С 1 по 4 марта в семи федеральных округах страны прошли соревнования по плаванию. Проводить первенство и чемпионат Сибирского федерального округа удостоился чести в нынешнем году Абакан.

Проверкой на прочность для столицы Хакасии становился III этап Кубка Сибири по плаванию на призы главы Абакана. Два года подряд сибирские состязания проходили на ура — и вот новый виток развития без преувеличения для всей Хакасии. Поэтому нет ничего странного, что Всероссийская федерация плавания (ВФП) поверила и доверилась и на этот раз, а слова благодарности за такую возможность звучали из уст заместителя главы Хакасии Владимира Крафта, исполняющего обязанности министра спорта республики Виктора Струкова и главы Абакана Николая Булакина. Член президиума ВФП Сергей Кашников, в свою очередь, поблагодарил руководство региона и города за прекрасную спортивную базу и тёплый приём команд. Сами спортсмены тоже не скрывали эмоций по поводу происходящего.

— Спорткомплекс «Абакан» у вас просто обалденный. Не хотела бы обидеть новосибирцев, но у нас такого нет. Поэтому, наверное, первенство и чемпионат Сибирского федерального округа проводят именно у вас. Условия для соревнований здесь отличные. И республиканские, и городские власти, и руководство самого спорткомплекса стараются угодить всем нам. Относятся без всякого высокомерия, на равных. На самом деле это очень приятно, — прокомментировала прошедшие состязания Наталья Ловцова, участница двух Олимпийских игр, представлявшая в Абакане Новосибирскую область.

Свой вклад в общекомандный успех Наталья, конечно же, внесла, завоевав две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали на различных дистанциях. Количество наград новосибирцев, кстати, с лёгкостью перевалило за 60. Постарались приблизиться к лидерам представители Красноярского и Алтайского краёв, Омской области.

Воспитанникам детско-юно-шеской спортивной школы Абакана гнаться на равных за ведущими в плавании регионами пока что рановато. И у этого есть объективные причины, ДЮСШ Абакана — школа молодая и только-только набирает обороты. А то, что есть кому набирать, подтвердили прошедшие состязания.

В первую очередь ожидали побед от Яны Бережной и Антона Брагина. Антон, к слову говоря, выполнил норматив мастера спорта России и во время церемонии открытия соревнований получил долгожданные документы. Новоиспечённый мастер спорта, естественно, не мог ударить лицом в воду просто так. Полученный результат он материализовал в две награды первенства Сибири в состязаниях на спине. Стометровку он преодолел первым (59.16), оставив позади Владислава Синяговского из Красноярского края (59.56) и Александра Ермолича из Новосибирской области (1:00.76). На дистанции 50 метров Антон Брагин завоевал бронзовую медаль (28.12). На сей раз Владислав Синяговский его обошёл (27.20), вторым стал кемеровчанин Сергей Коношенко (27.94).

А вот на счету Яны Бережной три награды. Её время на трёх дистанциях вольным стилем из разряда юниорского перешагнуло во взрослый. В споре женщин на 400-метровой дистанции она пропустила вперёд лишь Киру Володину, представлявшую Новосибирскую область (4:30.05). Серебряная медаль ей далась за 4:34.98 секунды. Замкнула тройку Ксения Зубакина из Бурятии (4:36.00).

800 метров Яна Бережная вновь преодолела со вторым результатом (9:32.22). Первое и третье места заняли соответственно Софья Трощенко из Новосибирской области (9:30.92) и Александра Фёдорова из Красноярского края (9:36.07).

Софья Трощенко оказалась лучшей и на 1500 метрах (18:08.45), обойдя Яну Бережную. Тут наша пловчиха была третьей (18:28.98), второй стала ещё одна представительница Новосибирской области — Екатерина Карабанова (18:16.19).

Успех? Ещё какой! И подкрепили его своими результатами юниоры Богдан Чусов, Никита Савчиц и Анастасия Исакова.

Богдан Чусов показал первое время (30.13) на дистанции 50 метров брассом. Александр Титенко из Новосибирской области — второй (30.18), иркутянин Илья Куликов — третий (31.03). В баттерфляе (100 метров) приятно удивил третьим местом Никита Савчиц (59.00). Здесь его опередили Александр Казанцев из Алтайского края (56.31) и Даниил Марков из Новосибирской области (57.66). А вот Анастасия Исакова (2:44.01) добыла свою бронзу на дистанции в 200 метров брассом. На пьедестал почёта также поднялись Елена Сагалакова (2:43.36) и Анастасия Коваленко (2:43.46), отстаивавшие честь Новосибирской области и Алтайского края.

По итогам первенства и чемпионата Сибири по плаванию были определены лучшие спортсмены. Среди юниоров и мужчин в их число попали Рустам Гадиров (Омская область), Иван Рыбкин (Красноярский край), Владимир Кудряшов (Кемеровская область), Дмитрий Лапшин (Новосибирская область) и Богдан Чусов (Хакасия).

Список сильнейших юниорок и женщин выглядит следующим образом: Софья Лобова (Красноярский край), Александра Сабитова (Кемеровская область), Наталья Ловцова (Новосибирская область), Анна Ганус (Красноярский край) и Яна Бережная (Хакасия).

Впрочем, у спортсменов ещё будет шанс отличиться, с 17 по 20 марта в Абакане пройдёт III этап Кубка Сибири по плаванию на призы главы города.

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