Блокада ДНР и ЛНР: кто в выигрыше – Порошенко, Коломойский, Тимошенко?

После того, как Донецк ответил на киевскую блокаду обратной блокадой, Минские соглашения оказались, по сути,. Минск-2 нацелен на примирение, на мирное врастание ЛДНР в украинское государство. Но теперь между ними рвутся последние связи – еще немного, и о перспективе примирения можно будет забыть. Зато главными бенефициарами блокады, похоже, стали Коломойский и Тимошенко.

Устроившие блокаду Донбасса украинские радикалы открыли новый блокпост в Сумской области, чтобы помешать прибытию составов с углем теперь уже из России.

В воскресенье они озвучили свои требования. Радикалы сообщили, что обнаружили на станции Конотоп поезда из России с антрацитом и решили организовать «новый редут», а сейчас ведут «инженерное обустройство местности».

«Редут» назвали «в честь канцлера Германии Конрада Аденауэра, который в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны». «Штаб» заявил о намерении за месяц установить «эффективный украинский контроль» над восемью железнодорожными пограничными переходами, использующимися, по их словам, для торговли с Россией.

Впрочем, пока ни одной дороги «блокираторы» перекрыть не успели. Как сообщили «Российские железные дороги», в воскресенье днем грузовые и пассажирские поезда шли в штатном режиме.

Сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter, что от разрыва торговых связей с Россией Украина потеряла 15 млрд долларов. Комментируя сообщение о возможной блокаде и дорог в Россию, он добавил: «Мало. Хотят потерять еще».

Накануне глава украинского правительства Владимир Гройсман огласил другую – меньшую – цифру: по его словам, блокада принесет убытки не менее чем на 3,5 млрд долларов. Он признал, что блокада Донбасса вынуждает украинские предприятия покупать российский уголь, а значит, происходит в интересах России. В интервью телеканалу «Интер» он предупредил, что около 75 тыс. человек могут потерять работу из-за этих событий.

В пятницу глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ДНР сама объявляет блокаду Киеву. «Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине», – цитировала газета ВЗГЛЯД Захарченко. Ранее он сделал громкое предсказание: если продолжится блокада Донбасса, то максимум через 60 дней Украина практически перестанет существовать.

Активы Ахметова гибнут, но интересуют

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что по факту Украина не заметит ответной блокады со стороны ДНР, потому что нет большой разницы, закрыта граница с двух сторон или с одной. «Если на Украине будет урегулирован кризис блокады, то возникнет вопрос о блокаде с той стороны. И он быстро разрешится. Все же я считаю заявление Захарченко больше инструментом привлечения внимания к проблеме, элементом информационной войны, нежели какими-то реальными действиями», – сказал Бортник газете ВЗГЛЯД.

Бортник предполагает, что за всей историей с блокадой кроется банальная попытка киевских политиков и олигарховчасть активов у магната Рината Ахметова. «Несмотря на блокировку поставок угля из ДНР и ЛНР, его активы все равно представляют интерес для тех, кто хочет их «отжать». Активы у Ахметова разные – больше ста предприятий в холдингах. Из них в эти цепочки поставок угля, может быть, завязана половина или меньше. Если блокада продолжится, часть этих активов может перестроиться, часть, безусловно, ожидает гибель», – полагает он.

Бортник не исключает, что за блокадой стоят олигарх Игорь Коломойский и экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. В таком случае, по оценке политолога, они отчасти могут быть довольны результатом, потому что происходящее создает проблемы президенту Петру Порошенко.

Эту же версию распространяют и в окружении самого Порошенко. «По нашим данным, Коломойский заметно активизировался в последнее время и пытается раскачать ситуацию, спровоцировав досрочные парламентские выборы», – говорил ранее «Коммерсанту» собеседник в администрации Порошенко. По его данным, в конце января состоялась встреча Коломойского с Тимошенко, которая больше всех заинтересована в досрочных парламентских выборах, поскольку у нее сейчас самый высокий рейтинг.

Составят с Савченко «женский дуэт»

«Вполне правдоподобно, что за спиной у «блокировщиков» стоят Коломойский и Тимошенко, поскольку это помогает радикально обесценить энергетические и металлургические активы. Но, конечно, они – не главный заказчик, – считает эксперт Фонда Собчака, бывший советник президента России Сергей Станкевич. – Коломойский хочет перехватить единственное, что осталось ценного в украинской экономике: электроэнергетику и металлургию. Тимошенко готовится к перехвату власти и роли спасительницы Отечества от смуты. Потребуется харизматичный лидер масс, а на эту роль, кроме Тимошенко, других претендентов нет. Не исключено, что они еще составят вместе с Надеждой Савченко женский дуэт».

На Тимошенко работает время и ситуация – ей помогает все, что углубляет кризис и ослабляет режим Порошенко, предупреждает эксперт. «В том числе ей выгодна блокада. Но Юлии Владимировне выгодно, чтобы Порошенко губил себя и пропадал медленно, чтобы под вопли проклятий дотянул свою резину до выборов», – пояснил Станкевич.

«На Украине сложилось три неформальных группировки: партия войны, партия стены и партия резины. Партия войны – Андрей Билецкий, Игорь Мосейчук, «Правый сектор*» и национал-радикалы. Партия стены – это вся «Сампопомощь», ее позицию формулирует вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед и примкнувшие к ней Семенченко с Парасюком. Первая партия хочет ввести военное положение, довооружиться и смести мятежные донбасские анклавы мгновенным ударом в «хорватском» стиле. Партия стены хочет изолировать «оккупированные территории», заморозить конфликт и строить милитаристское государство на подконтрольной части Украины. Партия резины по главе с Петром Порошенко хотела бы бесконечно затягивать ситуацию, получая помощь в качестве жертвы агрессии и продлевая антироссийские санкции», – сказал политолог.

Как считает Станкевич, партия стены первой бросила вызов «резинщику» Порошенко, перекрыв товарообмен между Украиной и ДНР/ЛНР. Политический смысл блокады в том, чтобы делегитимировать и предельно ослабить Порошенко, показав его управленческую беспомощность. Партия войны пока выжидает, накапливая ресурсы для возможного силового перехвата власти.

В отсутствие международного вмешательства ситуация на Украине будет деградировать в состояние долгосрочной смуты и государственного полураспада, предрекает политолог.

Порошенко обескровил будущих соперников

Василий Стоякин, напротив, склоняется к версии, что «за всем этим безобразием» прямо либо опосредованно стоит сам Порошенко. «Он один из тех людей, которые выигрывают при любом развитии событий. Для него нет ничего хорошего в том, что экономическая ситуация ухудшается, но дело том, что ее ухудшение запланировано в любом случае. Поэтому какая разница, произойдет это раньше или позже», – сказал Стоякин газете ВЗГЛЯД.

В то же время у президента расширяются политические возможности: он имеет все шансы выйти на первую позицию как олигарх на Украине, а тот же Ахметов «очень ограничен в возможностях финансировать оппозиционных Порошенко кандидатов на выборах 19-го года».

Политолог не исключает, что свои выгоды от происходящего может получать и Игорь Коломойский, если его цель – лишь отомстить Ахметову, «но я думаю, что его цели должны быть шире, и тогда этого недостаточно». В участии же Тимошенко в заговоре политолог сомневается – по его мнению, экс-премьер от блокады ничего не выигрывает.

Да и вообще, полагает Стоякин, на самом деле блокада больше имитируется – «ветераны АТО» перекрыли только несколько второстепенных путей, а эшелоны тем временем идут по другим направлениям.

«Статистика по украинской теплогенерации показывает, что там запасы угля растут, а не сокращаются. То есть уголь идет. Причем этот уголь на сто процентов донецкий, поставляется по тем финансовым обязательствам, которые были заключены изначально. Как он идет? Это уже другой вопрос. То ли непосредственно через зону АТО, то ли через территорию России, но он выезжает», – подытожил Василий Стоякин.

Минск-2 скрылся в тумане

Пока маховик блокады набирает обороты, украинские аналитики склоняются к выводу, что Минские соглашения окончательно перешли в статус виртуальной реальности. Во всяком случае с реальностью они никак не пересекаются. Такую версию изложил РИА «Новости» Василий Стоякин.

Станкевич считает, что Минск-2 не исполняется по вине Киева, поскольку правящая майданная элита не хочет отказаться от идеи жесткого унитарного этнократического государства. Появление донецко-луганской автономии неизбежно сломало бы этот тупиковый проект.

«В интересах международной безопасности (а также в подлинных интересах народа Украины) было бы перейти к международной операции по принуждению к миру. Для этого необходимо принять базовую резолюцию Совета Безопасности ООН (статья 7 устава), которая предписала бы эффективное разделение сторон. В демилитаризованную буферную зону следовало бы ввести миротворцев, логично – из Казахстана и Белоруссии», – предполагает эксперт.

После разделения сторон на территории ДНР/ДНР могут пройти первые договорные выборы, которые признавало бы международное сообщество, а дальнейшие действия протекали бы по классическому ооновскому сценарию, предсказывает Станкевич. Впрочем, этот план станет возможным только тогда, когда США и Франция смогут присоединиться к России в Совбезе, оговаривается эксперт. «А пока надо сохранять Минск-2 как пресловутую соломинку и минимизировать человеческую цену конфликта», – призвал бывший советник президента.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"