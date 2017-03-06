Бывший замкомандующего Внутренними войсками МВД РФ арестован за взятку

Арестован бывший заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ (сейчас Росгвардия) Вячеслав Варчук. Московский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Лукьянова. Она не уточнила подробности обвинения, инкриминируемого Варчуку. Под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.

На официальном сайте Внутренних войск указывается, что генерал-лейтенант Варчук с 2002 года курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата, передает РИА Новости.

Указом президента РФ от 12 января 2010 года был назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе — начальником финансового управления ВВ МВД.

В 2011 году ему присвоено воинское звание "генерал-лейтенант". Награжден орденом Дружбы, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет почетное звание "Заслуженный экономист РФ".

Ранее по данному делу был арестован другой фигурант — Александр Костин. Ему уже предъявлено обвинение по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Следствие считает, что Костин получил взятку в 10 миллионов рублей в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года. Она была ему дана за оказание содействия в выделении дополнительных денежных средств управлению связи Главного командования ВВ МВД России в размере 250 млн рублей, сообщает ТАСС.