Что будет с Украиной после бегства Вальцмана в Испанию?

Обвинения в адрес Петра Порошенко, которому вменяют чуть ли попытку сбежать из страны, торговая блокада и огромные потери бюджета, радикалы, которые не подчиняются никаким приказам - все это не сюжет художественного произведения, и не выдумка фантастов. Это - современная Украина.

О скорой возможности смены власти и дальнейших перспективах рассуждают на всех уровнях, однако правдивая и полная картина будущего страны, где один режим силой смещает ему подобный может быть написана таким количеством крови, какого в истории независимого государства еще не было.

Диагноз

О состоянии страны всегда можно судить по тому, как первые лица государства решают внутренние вопросы. Экономические аспекты и проблемы с безопасностью - это главная проблема современной Украины, где от имени целого государства группа неподконтрольных власти людей может наносить прямой экономический ущерб стране в целом.

Главной проблемой в организации так называемой «блокады» со стороны Украины является не показательный характер такого действия, а отсутствие реакции официальной власти на действия радикалов. Интерес и пикантность ситуации заключается в том, что «вчерашние» ветераны АТО и командиры добровольно сформированных нацбатов начинают напрямую шантажировать действующего президента Украины Петра Порошенко.

Одним из главных действующих лиц этого действия из нескольких частей является хорошо известный как в Украине, так и за ее пределами Семен Семенченко. Тот самый, что бросал в «котлах» Донбасса собственных солдат. После завершения активных боевых действий на территории Донецка и Луганска Семенченко стал депутатом Верховной Рады, но воевать не прекратил. Нынешнее поле боя экс-комбата - железнодорожное полотно и пути сообщения.

От работы под эгидой АТО Семенченко плавно переходит к тому, что во всех цивилизованных странах называют терроризмом. Однако бывшего комбата украинские силовики не трогали по одной простой причине - «мероприятия» проводимые Семенченко и «Штабом блокады» до поры до времени соответствовали внешнеполитическому курсу правительства Украины по обвинениям в своих бедах ближайшего соседа.

Никаких проблем у бывшего комбата и его подчиненных не было до поры до времени, пока трудности с пересечением государственной границы страны не возникли с грузами, принадлежащими одному из самых богатых людей Украины, и по совместительству президенту страны Петру Порошенко. «Блокадников» сначала попытались разогнать силой, и даже обвинили в «связях с Россией», но судя по всему, на силовое решение ситуации санкции никто так и не дал.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что заблокированные на территории Украины поезда уже лишили бюджет страны 15 миллиардов долларов. «Мало. Хотят потерять еще», - добавил Пушков. Перспективы у войны без выстрелов не очень приятные. Потери Украины только от блокады угля из Донбасса премьер-министр страны Владимир Гройсман оценивает в 3,5 миллиарда долларов. Так же Гройсман признал, что более 75 тысяч украинцев могут лишиться рабочих мест, если блокада Донбасса продолжится.

После бегства

Завершение жизненного цикла нынешнего киевского режима политологи предрекали великое множество раз. Помимо обозначения сроков, в которые президент Порошенко и его сподвижники могут потерять власть, специалисты описывали с десяток-другой вариантов развития ситуации. Примерный вектор движения украинской политической элиты наметился сразу после отставки Арсения Яценюка. Покинув пост премьер-министра страны украинский политики, и один из лидеров Майдана покинул Украину и перебрался в Соединенные Штаты Америки.

О том, что похожим способом страну может покинуть и президент Украины Петр Порошенко, недавно сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. «Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолёта с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», - сообщил Олейник. По словам Олейника, все обстоятельства внутри страны располагают к тому, что высшее политическое руководство страны может купить билет в один конец, и окончательно покинуть Украину.

Однако вопреки многочисленным рассуждениям, почти ничего хорошего народу Украины бегство Петра Порошенко не принесет. По мнению политолога Антона Хащенко, внезапный отъезд президента страны не решит проблему конфликта на юго-востоке страны. «Новая попытка решить вопрос силой в Донбассе, безусловно, возможна. Это может произойти в тот момент, когда никто и ни за что не будет отвечать. Отсутствие первого лица в государстве - очень удобный повод снова повоевать», - сказал Хащенко.

Мнение политолога разделяет и военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, бегство Порошенко может обернуться настоящей трагедией для всей Украины. «В случае, если Порошенко сбежит, власть полностью захватят украинские фашиствующие националисты. Это значит, что конфликт на Донбассе возобновится с усиленной остротой. О минских соглашениях, по сути придется забыть. Возникнет ситуация, когда власть в Украине примет перманентный антилегальный вид. То есть, ее законность будет подвергаться сомнению как внутри страны, так и на Западе», - сказал Перенджиев.

По мнению аналитиков, бегство Порошенко может дать импульс не только к очередному витку противостояния на юго-востоке, но и создаст очаги напряженности в других районах страны. Руководители регионов могут воспользоваться отсутствием руководства страной и де-факто провозгласить на территории управляемых областей собственное управление. Однако наибольшую обеспокоенность у специалистов и военных экспертов вызывает не отсутствие центральной власти, и даже не возможная борьба националистов за контроль над страной.

Главная проблема заключается в безопасности стратегических объектов энергетики страны - атомных электростанций. Как полагают профессионалы в области безопасности, в случае начала неконтролируемого распада государства могут возникнуть преступные, хорошо вооруженные группы лиц, в руках которых АЭС рискуют стать не только предметом торга, но и шантажа. Сбудутся ли прогнозы экспертов покажет время, однако фитиль, подведенный к «бочке с порохом» под названием Украина будет подожжен сразу после того, как мировые СМИ облетит новость о бегстве самого непопулярного президента страны за всю ее историю.

Автор: Дмитрий Юров

Фото: Danil Shamkin/ Sergii Kharchenko/ Pavlo Pakhomenko/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress