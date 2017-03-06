Что потеряла украинская армия в российском Крыму?

Присоединение Крыма к России в результате референдума обнажило состояние военно-промышленного комплекса на полуострове, в котором он пребывал в период, когда Крым был в составе Украины, и показало, что потеряла соседняя страна и приобрела Россия.

От Крыма – России



Стоит начать с того, что из 20 000 военных, только 6000 вернулись на Украину после итогов референдума, 14 000 стали служить по собственному желанию в рядах Вооруженных сил России. Кроме того, на острове осталось около 30 предприятий ВПК, часть из которых Украина не смогла ничем заменить.



В состав российской армии перешли 11 боевых кораблей и катеров, 6 судов и катеров обеспечения, 2363 единицы автомобильной, бронированной и специальной техники и 6 береговых противокорабельных комплексов. Перешли к России также боевые корабли «Тернополь» и «Луцк», ракетные катера «Приднепровье» и «Прилуки».



По общим подсчетам, на территории Крыма осталась примерно треть всех украинских предприятий ВПК. Что же осталось?

Что осталось в Крыму?



Это полигон в районе мыса Чауда, где проводят ракетные стрельбы и осуществляют сбор данных. Сейчас там обучают российских военных – прорывать противовоздушную оборону и поражать наземные цели.



Обучение проходят и российские летчики – на уникальном учебно-тренировочном комплексе «НИТКА», расположенном вблизи города Саки. Пилоты палубной авиации обучаются там взлету и посадке на борт авианосца. Стоит сказать, что еще до присоединения Крыма там учились российские военные согласно договору аренды военной базы в Севастополе. Украине он оказался не нужным.





Другое предприятие – феодосийская судостроительная компания (ФСК) «Море», которая производила десантные корабли-амфибии на воздушной подушке класса «Зубр». Теперь украинская сторона вряд ли сможет вернуться к производству «Зубров».



Осталось в Крыму и парашютное производство. В той же Феодосии находится предприятие «Передовые технологии парашютостроения», где были созданы парашютные системы «Скаут», «Барс-С» и «Статус-СН». Таким образом, Россия приобрела значительный задел в развитии аэромобильных и десантных войск.

Что осталось Украине?



Украинская сторона теперь проводит учения в Херсонской области. На счет парашютов, власти говорят, что их запасов пока хватает, но от классических десантных операций страна отказалась. При этом часть парашютных систем теперь закупается за рубежом. Так, в январе 2017 года на вооружение ВСУ поставила польская парашютная система Dedal.





Государственные предприятия в сфере ВПК на Украине сейчас далеко не в лучшей форме, но государство не спешит им на помощь, делая ставку на частные компании.