Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрелов

Работа Донецкой фильтровальной станции остановлена, персонал эвакуирован, сообщил РИА Новости представитель предприятия "Вода Донбасса".

Ранее представитель силового ведомства ДНР сообщил о подготовке к эвакуации персонала станции в связи с обстрелами.

"На данный момент фильтровальная станция обесточена, персонал эвакуирован", — сообщил собеседник агентства.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

Работа Донецкой фильтровальной станции ранее была остановлена несколько дней назад из-за непрекращающихся обстрелов. В среду спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик сообщил, что стороны конфликта в Донбассе договорились не проводить наступления и прекратить обстрелы в районе станции.