Не так давно Австрия купила несколько истребителей «еврофайтер», после чего была сильно удивлена ценами на его обслуживание. Немцы пишут, что при заключении контракта не обошлось без крупных взяток:

«В процессе продажи Австрии 15 истребителей «Еврофайтер Тайфун» Европейского аэрокосмического и оборонного концерна /ЕАДС/ на сумму в 1,7 млрд евро на дачу взяток заинтересованным в сделке лицам ушло не менее 70 млн евро, сообщила на своем интернет-сайте немецкая газета «Зюддойче цайтунг» /Süddeutsche Zeitung/. Согласно информации издания, большая часть этих средств через фирму в Лондоне была переведена на счета в Австрии, Лихтенштейне, на Мальте, в Швейцарии, на острове Мэн. Германские правоохранительные органы исходят из того, что 70 млн евро пошли на дачу взяток госслужащим, а, возможно, и политикам в Австрии, которые были задействованы в коррупционной схеме.

Оказывается, для истребителей поставлялись специальные резиновые прокладки за 15 тысяч евро и металлические шайбы по 1100 евро каждая. После того, как проверяющие обратили внимание на завышенные цены, стоимость прокладок снизилась в 100 раз, а стоимость шайб снизилась в 20 раз. Разумеется, 50 евро за шайбу, которая вряд ли стоит дороже 50 евроцентов — это всё равно запредельно дорого. Однако к накруткам такого уровня европейцы уже привыкли.

Европейская коррупция – тотальна, особенно в военных закупках зато.