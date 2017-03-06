Фотограф газеты Хакасия подкараулили пташек на водопое

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Фотопрогулка по бору близ озера Тагарское завершилась серией удивительных снимков.

Александр Колбасов на выходных повстречался со своими старыми друзьями: дятлами, гаечками и свиристелями. Пернатые радовались тёплому весеннему солнышку и кучковались возле ручейка. Прозрачные талые воды манили птиц своей свежестью и малютки охотно опускали крошечные клювики в водоём.

- Бархатный снег ещё искрится на солнце, - рассказывает фотограф. - Но уже чувствуется, зима отступает. Скоро станет совсем тепло.

Пользователям соцсетей снимки пришлись по душе. Они оставляют комментарии о том, насколько красивы птахи и насколько хрупок этот прекрасный мир природы.

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