Генерал США: Штатам нужны танки, как у России

Американские вооруженные силы уступают российским и китайским по темпам модернизации, заявил в эфире радиостанции AM 970 генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

В последние десятилетия Пентагон тратил деньги главным образом на оружие, необходимое в конфликтах на Ближнем Востоке, отметил генерал. США закупали вертолеты, самолеты и различные боеприпасы, которые "оставляют воронки в земле и иногда попадают в террористов".

Россия же тем временем создала новое поколение бронетехники, которое, по словам Кларка, "вызывает беспокойство" у американских военных.

"У России есть основной боевой танк Т-14 с системой активной защиты и необитаемой башней, которая намного лучше защищает экипаж <…> Там есть вещи, которых нет у нас, и броня, которой нет у нас. Этот тот танк, который нам хотелось бы иметь к 2030 году", — сказал генерал.

Он также высоко оценил российские системы ПВО, в частности зенитно-ракетный комплекс С-400 с дальностью действия четыреста километров. В регионах, где размещен этот комплекс, США уже не смогут добиться превосходства в воздухе. "Его невозможно обойти, нет больше "шока и трепета" там, где он развернут", — отметил Кларк.

Генерал призвал обратить внимание и на уязвимость американских беспилотников и систем связи перед российскими средствами радиоэлектронной борьбы. "Мы создали технически сложные системы, но у них есть явные уязвимые места", — подчеркнул он.

По мнению Кларка, исправить ситуацию смогут только дополнительные инвестиции в вооруженные силы.