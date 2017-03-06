Германия: наши войска будут у границы России «сколько понадобится»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Россию за наращивание сил на границе со странами Балтии. Немецкие войска будут оставаться в Прибалтике «столько, сколько понадобится», добавил он. Газета Daily Express также приводит слова замминистра иностранных дел РФ Алексея Мешкова, который заявил, что «впервые после Второй мировой войны» немецкие солдаты оказались у границ России.

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