Германия: наши войска будут у границы России «сколько понадобится»

06.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал Россию за наращивание сил на границе со странами Балтии. Немецкие войска будут оставаться в Прибалтике «столько, сколько понадобится», добавил он. Газета Daily Express также приводит слова замминистра иностранных дел РФ Алексея Мешкова, который заявил, что «впервые после Второй мировой войны» немецкие солдаты оказались у границ России.

 

Берлин: наши войска будут у российской границы «сколько понадобится»

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что немецкие войска останутся в Прибалтике «столько, сколько понадобится», сообщает британская газета Daily Express.

«Военный потенциал, который Российская Федерация перебросила к границе, на мой взгляд, совершенно нерационален, поскольку со стороны этих стран не исходит абсолютно никакой угрозы», — приводит газета слова министра.

Армия НАТО общей численностью 1 тыс. человек, включая 400 немецких солдат, меркнет по сравнению с огромной военной силой, которую наращивает Россия на своей границе, отмечает Daily Express. Кремль, в свою очередь, заявил, что защищает границы страны от агрессии НАТО.

После размещения немецких войск в регионе замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков заявил: «Впервые после Второй мировой войны мы видим немецких военных у наших границ». Он также отметил, что действия альянса серьёзно увеличивают риск инцидентов.

Фото: Reuters

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