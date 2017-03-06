Германия: наши войска будут у границы России «сколько понадобится»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что немецкие войска останутся в Прибалтике «столько, сколько понадобится», сообщает британская газета Daily Express.
«Военный потенциал, который Российская Федерация перебросила к границе, на мой взгляд, совершенно нерационален, поскольку со стороны этих стран не исходит абсолютно никакой угрозы», — приводит газета слова министра.
Армия НАТО общей численностью 1 тыс. человек, включая 400 немецких солдат, меркнет по сравнению с огромной военной силой, которую наращивает Россия на своей границе, отмечает Daily Express. Кремль, в свою очередь, заявил, что защищает границы страны от агрессии НАТО.
После размещения немецких войск в регионе замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков заявил: «Впервые после Второй мировой войны мы видим немецких военных у наших границ». Он также отметил, что действия альянса серьёзно увеличивают риск инцидентов.
Фото: Reuters
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