И вновь Лубнин

В конкурсе «Золотой пьедестал Хакасии» вновь победил лыжник Дмитрий Лубнин.

Как и в предыдущем декабрьском конкурсе, он набрал рекордное количество голосов (2085). В минувшем чемпионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам, который состоялся в Вершине Тёи, Лубнин едва не зацепился за тройку призёров в спринтерской гонке классическим стилем.

Второе место по числу проголосовавших занял бронзовый призёр первенства России по лёгкой атлетике Артём Попов. Серебряный призёр индивидуальной гонки классическим стилем на 10 километров среди женщин чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по лыжным гонкам Диана Головань оказалась на третьей позиции. Практически равное количество голосов набрали Даниела Колесник и Семён Терещенко, занявшие четвёртое и пятое места соответственно.

В эти дни уже стартовало голосование за лучшего спортсмена февраля. В число номинантов вошли:

— Артём Попов (бронзовый призёр первенства России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек на дистанции 3000 метров),

— Ксения Кравцова (представительница команды «ЦСКА-Хакасия» — лучший подающий игрок турнира по волейболу на призы заслуженного тренера России Валерия Денщикова),

— Дмитрий Лубнин (обладатель серебряной медали первенства России в эстафетной гонке в составе сборной СФО),

— Анна Давыдова (победитель первенства России по гиревому спорту среди юношей и девушек),

— Кирилл Челебей (победитель XXV лыжных гонок на призы Героя России Любови Егоровой в группе 1999 года рождения).

Один из информационных партнёров конкурса — газета «Хакасия».

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