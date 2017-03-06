Контрабандисты почтой отправили полтонны чёрной икры из Камчатки в Москву

Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России с помощью рентгена вычислили незаконный груз.

В двадцати объемных пластиковых контейнерах в столичный сортировочный центр из Камчатского края поступила икра. Между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту чёрная икра. Всего обнаружено 500 килограммов незаконных товарных вложений, сообщает пресс-служба Почты России. Один из подозреваемых в незаконном обороте продукции задержан в Москве при получении «слоёных» посылок.

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