Контрабандисты почтой отправили полтонны чёрной икры из Камчатки в Москву

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники департамента безопасности посылочного бизнеса Почты России с помощью рентгена вычислили незаконный груз.

В двадцати объемных пластиковых контейнерах в столичный сортировочный центр из Камчатского края поступила икра.  Между слоями красной икры в центре контейнера скрывалась запрещенная к обороту чёрная икра. Всего обнаружено 500 килограммов незаконных товарных вложений, сообщает пресс-служба Почты России. Один из подозреваемых в незаконном обороте продукции задержан в Москве при получении «слоёных» посылок.

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