Местных царьков нужно иногда бить: хороший способ экзекуции...

Клиенты Татфондбанка и Интехбанка, утративших лицензию, в субботу утром пришли к зданию правительства республики и вручили премьер-министру Татарстана Ильдару Халикову ультиматум с требованием вернуть им деньги.

Стесняюсь спросить, я одна думаю, что с банковским кризисом в Татарстане Москва нашла остроумный способ показать республиканским властям, кто в доме хозяин?

Имеет место три обстоятельства.

1. В Татарстане при полном содействии республиканской власти банковская система региона пришла в полное расстройство - воровали как не в себя. Если мне не изменяет мой склероз, в одном Татфондбанке дыра на 100 млрд рублей.

2. Республиканские власти обладают выдающимися лоббистскими способностями и умением добывать денег в Москве. Казань стала нынешней жемчужиной не на пустом месте. Так что, у них были вполне серьезные основания думать, что Москва прикроет их и в этот раз - поскольку речь идет о системообразующих банках республики.

3. У Москвы накопился очень длинный список претензий к властям республики: от несоблюдения федерального законодательства до явных сепаратистских настроений.

И ой, какая неожиданность, Москва не дала денег, чтобы разгрести бардак, что они наворотили, а просто отозвала лицензии. В результате у республиканских властей теперь очень серьезные проблемы - начиная от тяжелейшего банковского кризиса до острого недовольства населения, которое винит в произошедшем именно их. Вот пусть и разгребаются теперь.

А Москва посмотрит.

Ирина Алкснис