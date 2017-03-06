Немецкие СМИ о российской Ладе Веста: заставила о себе говорить

Старт продаж седана Lada Vesta в Германии сопроводила целая серия публикаций о российском автомобиле в немецких СМИ. Нельзя сказать, что новинка произвела на них сильное впечатление, но, как бы то ни было, она заставила о себе говорить.





Пожалуй, самый показательный пример: журналист издания Motorsport-Total начал свою статью таким пассажем: "Русские идут - и делают большой шаг вперед. Правда, квантовый скачок им пока не удался". Lada Vesta он называет, без сомнения, заметной машиной - конечно же, благодаря Х-образному дизайну.



К слову, и по поводу экстерьера в целом, и пропорций автомобиля автор издания высказался довольно лестно. Похвалил он и набор опций. А вот сам тест-драйв, кажется, оставил у него смешанные чувства. С одной стороны, он назвал машину не слишком управляемой, особенно при ускорении. С другой - рулевое управление показалось ему достаточно информативным (в других изданиях его оценили иначе). Роботизированную коробку передач журналист раскритиковал, а подвеску признал жестковатой, оговорившись, правда, что для немецких автобанов она вполне сгодится.



Авторитетный Аuto motor und sport назвал новинку первой Lada, которая сделана не только для тех, кто склонен к ностальгии. А все потому, что машину в России сделали не на базе одной из предыдущих моделей или даже родственного Renault, а буквально с "чистого листа". В ходе тестов журналисту Торстену Зайбту понравился 106-сильный мотор, высокий 18-сантиметровый клиренс и щедрое оснащение опциями базовой версии (впрочем, немец обнаружил дефицит современных систем безопасности и ассистентов водителя). Салон Vesta напомнил ему не примитивные советские автомобили, а японские, хоть и нижнего ценового сегмента. А вот автоматическую коробку передач он жестко раскритиковал.







Портал Motorline о тонкостях управления практически ничего не сказал, зато добрую половину материала посвятил необычному дизайну российского седана и его компактности. Если сзади журналист рассмотрел некоторые сходства Vesta с Ford Focus, то спереди автомобиль уникален. По мнению автора, Lada очень удобно парковать - за счет относительно коротких переднего и заднего свесов и малого радиуса разворота. Кроме того, он отметил удобство сидений, богатство базового набора опций и тихую работу мотора, который начинает шуметь только на высоких оборотах. А еще напомнил, что довольным новинкой остался и президент России Владимир Путин, что, видимо, должно произвести впечатление на немецких автолюбителей.



А завершу обзор публикацией в известном издании AutoBild. Автор статьи Геральд Чайка не удержался от фразы "Lada напоминает о прошлом", но тут же добавил что-то о "хорошо забытом старом". В салоне журналисту не понравился грубоватый пластик, что, впрочем, компенсировалось солидным стандартным набором опций. Багажник ему показался достаточно объемным, а вот подвеска и рулевое управление не устроили - из-за тряски на неровностях (в Германии ли он тестировал автомобиль?) и нехватки обратной связи. Ну, и любителей быстрой езды Чайка попросил не беспокоиться - это автомобиль не для них, поскольку 106-сильный двигатель работает "без особой спешки".



Тем не менее AutoBild прочит Lada Vesta конкуренцию с Skoda Rapid и Fiat Tipo, которые на немецком рынке продаются дороже российской машины. Если наш седан предлагается по цене от 12 490 евро, то итальянский - от 14 250, а чешский - от 15 690.