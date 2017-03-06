Онищенко: «электронные сигареты – угроза национальной безопасности России»

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал РИА "Новости", почему он считает электронные сигареты и никотиновые испарители одной из главных угроз национальной безопасности России, как в их распространении замешано "табачное лобби" и как быстро будут приняты меры по борьбе с ними.

Так называемые электронные сигареты, или вейпы, представляют собой примитивные испарительные устройства, которые нагревают и испаряют никотиносодержащую жидкость, превращая его в аналог табачного дыма. Как заявляют табачные компании и сторонники таких устройств, вейпы менее вредны для здоровья курильщиков, не вредят окружающим и помогают бороться с курением, уменьшая число людей, курящих табак.

Среди ученых господствует противоположное мнение – исследования последних лет показывают, что испарения вейп-машин содержат в себе канцерогены, что они увеличивают, а не уменьшают число курильщиков, особенно среди несовершеннолетних и молодежи, а также вызывают негативные изменения в работе десен.

Корреспондент РИА "Новости" побеседовал с Геннадием Онищенко, депутатом Госдумы и бывшим главным санврачом России, о том, почему эти "заменители сигарет" он считает еще большей угрозой для здоровья нации, чем настоящие сигареты или алкоголь.

— Геннадий Григорьевич, ученые часто говорят о том, что вред от электронных сигарет связан с тем, что отсутствуют стандарты, регулирующие их производство и распространение. Так это или нет?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать его предысторию и то, как его возникновение связано с "табачным лобби", крупными интернациональными табачными компаниями. Подобные испарители возникли не на пустом месте, а были ответом на появление ряда сильных антитабачных законов во многих странах мира, в том числе в Европе и в России.

Когда наша страна, Советский Союз, развалилась в 1990 годах, табачные компании могли вести себя совершенно открыто, так как никаких норм, регулирующих их деятельность, тогда не существовало, помимо нормативов качества табачных изделий. В 2013 году, после принятия закона о запрете курения в общественных местах, "табачное лобби" начало активную борьбу с этими мерами, охраняющими здоровье нации.

Проблема очень серьезная – сегодня многие люди в правительстве, в профильных министерствах, и даже многие мои бывшие коллеги, к большому сожалению, думают не о здоровье людей, а об инвестициях, капитале и развитии экономики. Даже НИИ общественного здоровья имени Семашко, главной задачей которого является изучение проблем общественного здоровья, здесь выступает на той стороне, на которой хотелось бы его видеть.

Табачные международные корпорации, к примеру, "Филип-Моррис", пользуются этим и сегодня. Их представителей приглашают в здание правительства, и в кабинетах людей, отвечающих за здоровье населения, всерьез, с участием заместителей министров и причастных ведомств, рассматривают их предложения о производстве картриджей для вейпов и испарителей на территории нашей страны. Я же считаю такие предложения прямой угрозой национальной безопасности России.

Вообще, если рассматривать все подобные предложения только в контексте их коммерческой привлекательности, то почему бы тогда нам не построить фабрику по производству опиума? Там будет еще выше прибыль и интерес к инвестициям.

Со всеми этими разговорами о прибыли и инвестициях крайне сложно говорить о том, когда будет принят закон, ограничивающий или запрещающий оборот таких испарителей и наполнителей для них. Даже текущий антитабачный закон был принят очень поздно по сравнению с другими странами Европы, и сложно ожидать, что ситуация тут поменяется.

— В западных СМИ часто говорят о том, что представители "табачного лобби" на самом деле выступают против вейпов, так как они отнимают у них рынок, так ли это на самом деле?

— На самом деле, было бы странным, если бы они реально выступали против того, что они сами производят, развивают и пытаются внедрить в те страны, где оборот табака был ограничен после разработки Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака в 2003 году и принятия соответствующих законов в странах, участвующих в ней.

Зачастую такие разговоры являются плодом деятельности нечистоплотных ученых или рекламных кампаний "табачного лобби". В противопоставлении реальных сигарет и их электронных "конкурентов" делается упор на всем, кроме самого вредного их компонента – никотина. В рекламе этих испарителей всегда делается акцент на отсутствии в их паре тех веществ, которые присутствуют в дыме, но никогда не упоминается, что этот пар содержит никотин.

Это, конечно же, не делает их безвредными – никотин в испарениях электронных сигарет так же вреден, как и в дыме обычных сигарет, и все больше людей подсаживается на него, в том числе дети и молодежь, благодаря появлению этих испарителей.

Вокруг вейпов за последние годы появилась целая культура их курения, которая привлекает молодежь и детей. Позволю себе процитировать несколько лозунгов, под которыми продвигается такая продукция компанией "Филип-Моррис" – "Безтабачное будущее", "Лучшая альтернатива курению", "культовые продукты будущего" и так далее. Нигде не говорится, что их продукция содержит в себе никотин.

Более того, недавно представители "Филип-Моррис" предложили финансировать исследования, направленные на изучение вреда для здоровья человека. В том, что такие исследования будут проведены объективно, наверное, мало кто поверит. Если компания "Филип-Моррис" будет особенно щедрой, то тогда окажется, что пар от вейпов не только не вредит здоровью человека, а полезен для него. Даже если они выяснят, что эти продукты вредны для здоровья, данные они будут собирать пять лет или даже больше, и за это время миллионы людей подсядут на никотин.

Табачным компаниям, к тому же, помогают и так называемые борцы за права человека, считающие, что антитабачные законы и запреты вейпов будут ограничивать свободу личности.

— Можно ли вообще решить эту проблему таким образом, чтобы она не возникала? Можно ли модифицировать антитабачный закон или выработать какие-то новые меры на международном уровне?

— Возвращаясь к рамочной конвенции ВОЗ – мы были одними из самых активных участников в то время, когда она разрабатывалась. Несмотря на самое деятельное участие наших экспертов и Минздрава в ее создании, закон на ее базе был принят Россией одной из последних.

Нам противодействовало "табачное лобби" и связанные с ними депутаты Госдумы и чиновники. Одной из самых активных личностей такого рода была депутат Надежда Школкина, представитель Мордовии, последовательно боровшаяся против принятия закона. Если в 1990 годы табачное лобби действовало нагло и неприкрыто, продвигая культуру курения, то сейчас они действуют несколько иными, менее очевидными путями.

В целом, если говорить жестко, проблему электронных испарителей можно было бы решить, если бы мы их просто приравняли к табачным изделиям и обращались с ними так же, как с обычными сигаретами.

Я уверен, что какие-то меры по борьбе с электронными испарителями будут рано или поздно приняты, однако этот процесс не будет быстрым. За это время табачные компании успеют приучить большое количество людей к никотину, и если вейпы запретят, то они просто переключатся на обычный табак.

Кроме того, есть еще одна проблема – слабость норм, которые существуют в Евразийском экономическом союзе, или, говоря просто, в Таможенном союзе. В него входит не только Россия, но и четыре других страны, не во всех из которых власти будут готовы на усиление стандартов. Решения в Таможенном союзе принимаются путем консенсуса между его членами, и маловероятно, что удастся улучшить эти нормы. Нужны какие-то иные способы решения этой проблемы.