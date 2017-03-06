Памятник Ленину замироточил в Выборге. Чудеса нарастают, следующий Сталин

В Выборге вслед за Крымом, где замироточил бюст Николая II, произошло невероятное событие. Памятник Ленину также замироточил. Об этом удивительном событии миру поведал глава администрации города Светогорск Выборгского района Ленобласти Сергей Давыдов в интервью

Восторженный чиновник рассказал, что, проходя мимо площади, на которой стоит памятник, он заметил изменения на лице Ленина. Подойдя ближе он понял, что это не дождь и на вождя пролетариата снизошло благословение.

«Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил. Выходит, в нашей необъятной стране начали происходить настоящие чудеса. Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьезнее», - отметил Давыдов.

Глава администрации Светлогорска посоветовал подготовиться и принять все необходимые меры соседней Финляндии – вдруг волшебство сможет перешагнуть через государственную границу.

Ранее депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила удивительную новость – в Крыму замироточил бюст императора Николая II. По ее словам, к изваянию уже несут заболевших людей, чтобы мироточащий бюст Николая II их излечил.

Фото: Daniel Hohlfeld CHROMORANGE / Globallookpress