Почему ЗРК С-400 «не увидел» самолёты и ракеты израильских террористов?

Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории. Бьет, как утверждается, по Хезболле, признанной Тель-Авивом террористической организацией. Однако сама Хезболла в Сирии выполняет весьма полезную функцию, и даже совместно с сирийской армией и российскими ВКС участвовала в недавнем освобождении Пальмиры.Тем не менее, удары по сирийской территории не санкционированы Дамаском (что неудивительно),Обидно, не правда ли?Все встает на свои места, как только выясняется, что контакты между Москвой и Тель-Авивом - обычное, будничное дело. И разговоры идут вовсе не о поставках молока.



В то же время, Иран разрешил России разместить на своей базе стратегические бомбардировщики Ту-22 и самолеты Су-34. Это, несомненно, беспокоит Тель-Авив, для которого приемлема лишь антииранская позиция. Да и само участие Ирана в астанинской тройке - уже тревожный знак для менее влиятельного в политическом процессе Израиля. Но выбора все равно нет - к Голанским высотам подбирается ИГ, и Израиль все больше оказывается в зоне риска.



Сложнее всего понять, почему Москва допускает удары Израиля, пусть не по Асаду, но по его союзникам.Можно предположить, что это - внутренний ближневосточный конфликт, в который Москве влезать нет смысла. Сбей Россия израильские ракеты, возник бы очередной международный скандал, который только затормозил бы и наступление на террористов. Проще - договориться, продемонстрировав полный нейтралитет к внутренним разборкам между соседними странами.



Второй момент - Израиль входит в состав западной коалиции против ИГ. В интересах России привлекать как можно больше сил для создания широкого фронта наступления на ИГ. Опять-таки, пальмирская операция с привлечением нескольких участников - хорошее тому подтверждение. Впереди сложные месяца продвижения на север и восток - в сторону Ракки и Дейр-эз-Зора, в котором без поддержки не обойтись. И конфликт здесь совершенно ни к чему.



Обобщая все это, можно сказать, что единственная причина молчания С-400 - диалог между РФ и Израилем. Иначе вышло бы как с турками и СУ-24 - скандал, нож в спину и недоверие на долгие годы вперед.

Кадры зенитного ракетного комплекса С-400 в Сирии

Встреча задумана только ради того, чтобы обсудить роль Ирана в сирийском конфликте. Как и большинство стран Ближнего Востока, Иран преследует свои интересы, в первую очередь, поддерживая дружественный режим Асада, во-вторую - ища пути помогать не менее дружественной Хезболле. Израиль же исторически против обоих, кроме того, имеет спор с Дамаском за Голанские высоты (на которых, напомню, недавно нашли нефть). Поэтому единственное, что может сдерживать Израиль - это ИГ, назвавшие Землю обетованную своей второй по приоритету локацией.А кто борется с ИГ? Конечно же, Москва. Значит, спорить с Москвой нельзя, с ней надо разговаривать. Этим и объясняется бездействие средств ПВО против израильских ракет. Между Россией и Израилем есть договоренность, согласно которойО создании механизма информирования друг друга президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились еще во время визита последнего в Москвуто есть еще во время самого начала российской операции.