Почему ЗРК С-400 «не увидел» самолёты и ракеты израильских террористов?

Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории. Бьет, как утверждается, по Хезболле, признанной Тель-Авивом террористической организацией. Однако сама Хезболла в Сирии выполняет весьма полезную функцию, и даже совместно с сирийской армией и российскими ВКС участвовала в недавнем освобождении Пальмиры.
Тем не менее, удары по сирийской территории не санкционированы Дамаском (что неудивительно), а значит, российские средства ПВО, находящиеся в Сирии, должны реагировать на ракеты Израиля. Однако ни одна из них не была уничтожена, что породило немало слухов вокруг недееспособности российских систем. Обидно, не правда ли?
Все встает на свои места, как только выясняется, что контакты между Москвой и Тель-Авивом - обычное, будничное дело. И разговоры идут вовсе не о поставках молока.
А кто борется с ИГ? Конечно же, Москва. Значит, спорить с Москвой нельзя, с ней надо разговаривать. Этим и объясняется бездействие средств ПВО против израильских ракет. Между Россией и Израилем есть договоренность, согласно которой Израиль каждый раз ставит Москву в известность, когда его ВВС намерены провести операцию в сирийском воздушном пространстве. О создании механизма информирования друг друга президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху договорились еще во время визита последнего в Москву в сентябре 2015 года, то есть еще во время самого начала российской операции.
В то же время, Иран разрешил России разместить на своей базе стратегические бомбардировщики Ту-22 и самолеты Су-34. Это, несомненно, беспокоит Тель-Авив, для которого приемлема лишь антииранская позиция. Да и само участие Ирана в астанинской тройке - уже тревожный знак для менее влиятельного в политическом процессе Израиля. Но выбора все равно нет - к Голанским высотам подбирается ИГ, и Израиль все больше оказывается в зоне риска.
Сложнее всего понять, почему Москва допускает удары Израиля, пусть не по Асаду, но по его союзникам.Можно предположить, что это - внутренний ближневосточный конфликт, в который Москве влезать нет смысла. Сбей Россия израильские ракеты, возник бы очередной международный скандал, который только затормозил бы и наступление на террористов. Проще - договориться, продемонстрировав полный нейтралитет к внутренним разборкам между соседними странами.
Второй момент - Израиль входит в состав западной коалиции против ИГ. В интересах России привлекать как можно больше сил для создания широкого фронта наступления на ИГ. Опять-таки, пальмирская операция с привлечением нескольких участников - хорошее тому подтверждение. Впереди сложные месяца продвижения на север и восток - в сторону Ракки и Дейр-эз-Зора, в котором без поддержки не обойтись. И конфликт здесь совершенно ни к чему.
Обобщая все это, можно сказать, что единственная причина молчания С-400 - диалог между РФ и Израилем. Иначе вышло бы как с турками и СУ-24 - скандал, нож в спину и недоверие на долгие годы вперед.
Кадры зенитного ракетного комплекса С-400 в Сирии