Предприниматели Хакасии пожаловались в «Единую Россию» на рост энерготарифов

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Абакане прошло заседание регионального политсовета партии «Единая Россия».

 

 

 

Обращение предпринимателей озвучил   Олег  Гавловский, член политического совета, предприниматель:

  - Всё бизнес -сообщество республики было шокировано новыми тарифами на электроэнергию.  Рост этой составляющей на 20 и более процентов, тем более в кризис, ставит на грань экономической катастрофы многие компании региона. Особенно это касается представителей малого и микробизнеса. Повышение себестоимости производства приведет к росту цен на  продукцию и к снижению конкурентоспособности республиканских производителей товаров и услуг, падению объемов выручки, уменьшению прибыли и отчислений во все уровни бюджетов. Падение объемов производства и закрытие предприятий приведет к  росту безработицы и увеличению  нагрузки на бюджет республики. Ситуация негативно повлияет на инвестиционную привлекательность региона.

  По словам секретаря регионального отделения партии Сергея Комарова, «тарифы стали выше, чем в Красноярском крае. Не только для бизнеса, но и для сельского хозяйства, детских садов, больниц, школ, почты, сельсоветов и так далее. Пострадает материально и бюджет, ведь когда приняли решение о повышении тарифов, у нас региональный бюджет уже был принят в окончательном чтении и эта сумма не была заложена для оплаты коммуналки всех бюджетных учреждений. И у меня вызывает волнение действующая модель тарифообразования на самом верхнем уровне».

 Принято решение сформировать рабочую группу, которая в течение марта разберется в системе тарифообразования и причинах повышения. На очередной сессии ВС РХ будет озвучено обращение к премьер министру России и лидеру партии Дмитрию Медведеву, сообщает пресс-служба ХРО "Единой России".

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