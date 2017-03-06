Президентская библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с Хакасией

Документ скрепили подписями генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин и глава Республики Хакасия Виктор Зимин.

Планируется создание центра удаленного доступа Президентской библиотеки в регионе. Кроме того, в планах расширение сотрудничества в образовательной и культурно-просветительской сферах, реализация совместных проектов, обмен опытом, взаимное пополнение фондов. В республике уже открыт один электронный читальный зал Президентской библиотеки – на базе национальной библиотеки Хакасии. В 2017 году Президентская библиотека также заключила соглашения о сотрудничестве с Саратовской, Брянской и Калужской областями, Республикой Ингушетия. На сегодняшний день Президентская библиотека подписала соглашения о сотрудничестве с 50 регионами России, сообщает ее пресс-служба.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







