Президентская библиотека подписала соглашение о сотрудничестве с Хакасией

06.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Документ скрепили подписями генеральный директор Президентской библиотеки Александр Вершинин и глава Республики Хакасия Виктор Зимин.

 

 

Планируется создание центра удаленного доступа Президентской библиотеки в регионе. Кроме того, в планах расширение сотрудничества в образовательной и культурно-просветительской сферах, реализация совместных проектов, обмен опытом, взаимное пополнение фондов. В республике  уже открыт один электронный читальный зал Президентской библиотеки – на базе национальной библиотеки  Хакасии.  В 2017 году Президентская библиотека также заключила соглашения о сотрудничестве с Саратовской, Брянской и Калужской областями, Республикой Ингушетия. На сегодняшний день Президентская библиотека подписала соглашения о сотрудничестве с 50 регионами России, сообщает ее пресс-служба.

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