Путешествия во времени и прогулки по сказочным мирам: на ВДНХ воплотят мечты советского человека

Путешествия во времени, космическая одиссея и прогулки по сказочным мирам — все это собираются предложить посетителям "Парка будущего" на ВДНХ. В Москве 6 марта представили его проект. Вернется ли на ВДНХ колесо обозрения, и когда ждать открытия?

Сейчас даже и не скажешь, что территория, где будет новый тематический парк аттракционов, принадлежит ВДНХ — везде мусор, разрушенные павильоны. Дело в том, что отсюда не так давно убрали старые аттракционы, которые уже были небезопасны.

Вместо них появится не просто новый Луна-парк, а ретро-футуристическая реальность с дирижаблями, летающими машинами, комическими кораблями и воздушными парусниками. Именно таким высокотехнологичным представляли себе будущее в 60-70 годах прошлого века. Мечты советского человека здесь воплотят в жизнь.

Таких аттракционов, говорят создатели, ещё не видели. Например, из вагона метро сделают своего рода машину времени, которая благодаря видеопроекции будет переносить посетителей в разные эпохи. Можно будет даже совершить межгалактическое путешествие — один из аттракционов построят в виде Солнечной системы.

"Всё, что мы здесь видим — это параллельная Москва. Ретро-футуристическая, в которой смешивается времена, в которой есть одновременно настоящее, и будущее, и прошлое, и как то неуловимо точно чувствуешь, что это все находится в нашем русско-советском ДНК", — говорит автор креативной концепции парка аттракционов Андрей Болтенко.

Колесо обозрения не просто вернется на ВДНХ, но и станет главным символом — оно будет высотой в 140 метров и станет самым высоким в Европе. В основании расположатся рестораны, музей восковых фигур и зимний сад. Исторические павильоны, такие как "Союзмультфильм" и "Круговая панорама", отреставрируют. Кроме того, здесь построят театр на тысячу мест.

Через всю территорию протянется канатная дорога. Вход в парк будет бесплатным, стоимость билета на аттракцион составит в среднем 300 рублей. По самым скромным подсчетам, его будут посещать два миллиона человек в год. Открытие запланировано на конец 2018 года.